"Громадянин СРСР": що відомо про охоронця зачиненого укриття у Києві та кримінальну справу проти нього

Сторож Вадим Мошкін опинився за ґратами і отримав нову підозру, решта відбулися домашнім арештом

Після трагедії у Деснянському районі Києва, коли у ніч на 1 червня від уламка російської ракети загинули троє людей перед зачиненим укриттям у поліклініці, за ґратами у СІЗО опинився лише охоронець Вадим Мошкін. Це викликало нерозуміння громадськості, адже правосуддя, на перший погляд, видається неоднаковим для усіх ланок, відповідальних за зачинене укриття. До того ж у справі охоронця з'явилися нові подробиці.

"Телеграф" зібрав основні подробиці його справи та останні новини.

Сторож був українофобом і адептом повернення СРСР

У понеділок представниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що 62-річному охоронцю Вадиму Мошкіну готують нову підозру. Узагальнюючи дані прокуратури, охоронець входив до такої собі групи міських божевільних, які не платили за комуналку і надсилали скарги до комунальних підприємств щодо "нав'язування" їм послуг за відсутності замовлення.

Вони також використовували комуністичну символіку, надсилали листи на адресу держорганів, у яких викладали позицію щодо незаконності проголошення незалежності України. У справі також фігурує його дружина та ще низка людей. Ці люди відносять себе до "Всесоюзного об'єднання виборців народів СРСР", підтримують ідеї приєднання України до рф під приводом відновлення УРСР та СРСР.

Свідки говорять про проросійські погляди охоронця і те, що він виправдовував агресію рф проти України та називав це "звільненням".

Таким чином — Мошкін став фігурантом ще одного кримінального провадження — пропагування комуністичного режиму, це ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 ККУ. Мовляв, обшуки у фігурантів планувалися на початок червня, проте трагедія 1 червня змусила прискорити ці процеси.

Основна справа

Головне обвинувачення стосується саме зачинених дверей укриття. За словами чоловіка однієї із загиблих, воно було зачинене, а люди стукали і шукали можливість його відкрити. У поліції пізніше підтвердили, що двері в укриття були зачинені.

3 червня Голосіївський суд відправив охоронця під варту на два місяці без права на заставу. Чоловік єдиний з усіх затриманих визнав свою провину та розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, пішов відмикати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг. Дії Мошкіна кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 ККУ — "залишення у небезпеці, що спричинило смерть або тяжкі наслідки". Санкція цієї статті передбачає до 8 років за ґратами.

У прокуратурі згодом пояснили, що саме тому прокурор просив для Мошкіна найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

А що з рештою фігурантів?

У межах цієї справи правоохоронці також затримали:

першу заступницю голови Деснянської районної держадміністрації (РДА) Ірину Алєксєєнко,

голови Деснянської районної держадміністрації (РДА) Ірину Алєксєєнко, директора медзакладу Олега Шугалевича,

заступника директора поліклініки з технічних питань Василя Десика.

Усі заперечують свою провину.

Справа Алєксєєнко. Прокурор Денис Шевченко просив суд відправити чиновницю під цілодобовий домашній арешт, передають "Ґрати". Обвинувачення вважає, що вона мала контролювати цивільний захист саме у своєму районі. Але адвокат підозрюваної Сергій Маляренко заявив, що Алєксєєнко не мала контролювати ці об’єкти. Суддя Юрій Мазур відправити Алєксєєнко під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Справа Шугалевича. Директор поліклініки №3 заперечує вину. За його словами, укриття знаходиться всередині лікарні, і двері туди зазвичай відчинені. Тому провину за зачинені двері той поклав на охоронця. Суддя відправив директора під домашній арешт. Справа Десика. Заступника директора суд також залишив під цілодобовим домашнім арештом. Він запевняє суд, що зробив усе, щоб сховище працювало як слід, і звинувачує охоронця.

Пояснення прокуратури

У понеділок прокуратура пояснила, чому в СІЗО закрили тільки сторожа поліклініки. Запобіжні заходи відрізняються через різні статті, які інкримінують фігурантам. У прокуратурі стверджують, що усім чотирьом підозрюваним прокуратура просила застосувати найсуворіші запобіжні заходи.

"Саме охоронець не відчинив двері укриття під час повітряної тривоги, залишивши людей на вулиці під обстрілом… Якщо охоронець виконував вказівку керівництва, але не повідомляє про це слідству, то це означає, що він покриває своїх керівників. Слідчі органи дадуть оцінку діям усіх, хто дотичний до цієї трагічної ситуації", — пояснила речниця Надія Максимець в ефірі телемарафону.

Що стосується службових осіб, то їхні дії, за словами Максимець, кваліфіковані як "недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". Мовляв, вони в міру своїх повноважень мали організувати роботу укриття і проконтролювати вільний доступ до сховища.

Враховуючи, що санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення, то максимально суворий запобіжний захід − це цілодобовий домашній арешт.

Обурення арештом сторожа

Реальний строк лише для сторожа обурив соцмережі, де чоловіка назвали цапом-відбувайлом. Багато користувачів були обурені тим, що за недбалість чиновників має відповідати простий українець. У коментарях люди заявляли, що за ґратами мають опинитися міська влада та власник "закритих дверей" тієї самої поліклініки.

"Чи справедливо охоронцю сидіти, поки чиновники перекладають вину один на одного?" — питав нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук.

Навіть ті чиновники, які відбулися домашнім арештом, складають неповний список відповідальних осіб, стверджує журналіст Юрій Бутусов, який розібрався у тонкощах призначень у столиці. На його думку, бракувало голови районної адміністрації.

"На суді не була встановлена відповідальність голови районної адміністрації Дмитра Ратнікова, який виконує обов'язки голови військової адміністрації згідно з указом президента. І те, що слідчі поліції чомусь запідозрили Алєксєєнко, а не Ратнікова — це ганебне нехтування законами України", — пише він.

Не переконує навіть додаткова справа за пропаганду комунізму:

У соцмережах стверджують, що справа про листівки з СРСР не релевантна до справи

Військовий та адвокат Масі Найєм вважає, що у нас криза справедливості:

"Охоронцю поліклініки в Деснянському районі Києва готують підозру через поширення комуністичної символіки. Речниця міської прокуратури каже, що він разом з дружиною входив до групи людей, які "вважають себе громадянами СРСР". Вони друкували листівки з комуністичною символікою... Вибачте. А саме через ці листівки 62 річний охоронець не відкрив двері? А вас не турбують депутати від ОПЗЖ? В них вже були обшуки?", — пише Найєм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 червня під час чергового ракетного обстрілу деякі жителі Деснянського району прибігли до поліклініки №3, щоб перечекати обстріл в укритті. Проте двері у притулку їм так ніхто й не відчинив. Це своєю чергою призвело до великої трагедії. У момент, коли люди знаходилися біля зачинених дверей укриття, на те місце впав уламок збитої ворожої ракети. В результаті загинули 33-річна жінка та 34-річна мама з 11-річною дочкою. Керівнику поліклініки повідомили про підозру у службовій недбалості та залишення в небезпеці та відправили його під домашній арешт. Заступник директора суд також залишив під цілодобовим домашнім арештом. А охоронця взяли під варту два місяці без права внесення застави.