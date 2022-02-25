Первый день вторжения: сколько техники потеряла Россия и где идут бои

Украинским защитникам удается останавливать превосходящие силы противника

По итогам 19 часов вторжения украинские военные не только смогли сдержать врага и, по предварительным данным, убить около 400 военных РФ, которые вторглись в нашу страну. Также войска противника понесли потери в технике.

Об этом сообщает украинское Минобороны.

Потери противника предварительно: более 30 танков, до 130 боевых бронированных машин, 5 самолетов и 6 вертолетов. В Генштабе ВСУ также предупредили жителей Сумщины, Черниговщины, Херсонщины, Житомирщины, Киевщины и Харьковщины о возможном увеличении количества российских войск с топливом и боеприпасами и попросили передавать информацию о движении техники врага руководству населенных пунктов и областей.

Где идут столкновения

В южном направлении — бои идут восточнее Херсона, ВСУ вернули автомобильный мост и укрепились на левом берегу Днепра. Возле села Рыково украинские защитники уничтожили превосходящие силы противника.

В Северском направлении в районе Победы-Глухова остановили колонну российских войск.

На Волыни военные занял позиции.

Слобожанское направление: оборона ВСУ ведется в Должанке, Харькове, Ахтырке, Сумах. Бои идут возле Волчанска, Белого Колодезя, Приколотного. В Ахтырке наступления противника отбили.

В Черном море ведутся боевые действия на юго-западе. Обороняют порты и пункты базирования в Одессе, Южном, Очакове, Черноморске.

​Готовятся к обороне Киева.

Воздушные силы ВСУ не только проводят разведку с беспилотниками, но и нанесли удары по колоннам врага возле Новой Збуровки, Купянска, Новой Каховки и российским десантникам возле аэропорта Гостомеля.

На Донетчине и Луганщине на части направлений восстановили положение по переднему краю, в части мест враг пытается вклиниться.

​Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и сообщил о количестве погибших и раненых, а также о диверсионных группах в столице.