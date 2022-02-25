Первый день вторжения: сколько техники потеряла Россия и где идут бои
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Украинским защитникам удается останавливать превосходящие силы противника
По итогам 19 часов вторжения украинские военные не только смогли сдержать врага и, по предварительным данным, убить около 400 военных РФ, которые вторглись в нашу страну. Также войска противника понесли потери в технике.
Об этом сообщает украинское Минобороны.
Потери противника предварительно: более 30 танков, до 130 боевых бронированных машин, 5 самолетов и 6 вертолетов. В Генштабе ВСУ также предупредили жителей Сумщины, Черниговщины, Херсонщины, Житомирщины, Киевщины и Харьковщины о возможном увеличении количества российских войск с топливом и боеприпасами и попросили передавать информацию о движении техники врага руководству населенных пунктов и областей.
Где идут столкновения
В южном направлении — бои идут восточнее Херсона, ВСУ вернули автомобильный мост и укрепились на левом берегу Днепра. Возле села Рыково украинские защитники уничтожили превосходящие силы противника.
В Северском направлении в районе Победы-Глухова остановили колонну российских войск.
На Волыни военные занял позиции.
Слобожанское направление: оборона ВСУ ведется в Должанке, Харькове, Ахтырке, Сумах. Бои идут возле Волчанска, Белого Колодезя, Приколотного. В Ахтырке наступления противника отбили.
В Черном море ведутся боевые действия на юго-западе. Обороняют порты и пункты базирования в Одессе, Южном, Очакове, Черноморске.
Готовятся к обороне Киева.
Воздушные силы ВСУ не только проводят разведку с беспилотниками, но и нанесли удары по колоннам врага возле Новой Збуровки, Купянска, Новой Каховки и российским десантникам возле аэропорта Гостомеля.
На Донетчине и Луганщине на части направлений восстановили положение по переднему краю, в части мест враг пытается вклиниться.
Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и сообщил о количестве погибших и раненых, а также о диверсионных группах в столице.