Бой под Гостомелем продолжается: подробности
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ВСУ сдерживают агрессоров
В аэропорту Гостомеля под Киевом не прекращаются бои украинских защитников с российскими оккупантами. Информация об этом поступила после того, как сообщили о подконтрольности аэропорта ВСУ.
Как сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр, в Гостомеле сражаются с передовой группой десанта. Вооруженные силы Украины не дали высадиться основным силам десанта россиян. Передовая группа противника уже понесла потери после огневого поражения.
Гостомель находится неподалеку от Киева.
Киев готовят к обороне.
Напомним, Россия напала на Украину 24 февраля. В стране идут бои на разных направлениях, кроме Киевской области стреляют также на Сумщимне, Харьковщине, Донетчине, Луганщине, Херсонщине и в других регионах. "Телеграф" ведет онлайн событий в стране.
В последние часы Россия начала распространять по стране фейки и дезинформацию, среди которых "вбросы" про отключение электроэнергии.
При этом в Минобороны считают, что в скором времени может начаться новая волна атак. В то же время президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом отключить Россию от международной платежной системы "Свифт".