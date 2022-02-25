Укр

Бой под Гостомелем продолжается: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украинские самолеты Новость обновлена 25 февраля 2022, 00:07
Украинские самолеты

ВСУ сдерживают агрессоров

В аэропорту Гостомеля под Киевом не прекращаются бои украинских защитников с российскими оккупантами. Информация об этом поступила после того, как сообщили о подконтрольности аэропорта ВСУ.

Как сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр, в Гостомеле сражаются с передовой группой десанта. Вооруженные силы Украины не дали высадиться основным силам десанта россиян. Передовая группа противника уже понесла потери после огневого поражения.

Гостомель находится неподалеку от Киева.

Гостомель на карте
Гостомель на карте

Киев готовят к обороне.

Напомним, Россия напала на Украину 24 февраля. В стране идут бои на разных направлениях, кроме Киевской области стреляют также на Сумщимне, Харьковщине, Донетчине, Луганщине, Херсонщине и в других регионах. "Телеграф" ведет онлайн событий в стране.

В последние часы Россия начала распространять по стране фейки и дезинформацию, среди которых "вбросы" про отключение электроэнергии.

При этом в Минобороны считают, что в скором времени может начаться новая волна атак. В то же время президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом отключить Россию от международной платежной системы "Свифт".

Теги:
#Украина #Россия #Вторжение #Гостомель
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