Бій під Гостомелем продовжується: подробиці

ЗСУ стримують агресорів

В аеропорту Гостомелю під Києвом не припиняються бої українських захисників із російськими окупантами. Інформація про це надійшла після того, як повідомили про підконтрольність аеропорту ЗСУ.

Як повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр, у Гостомелі борються із передовою групою десанту. Збройні сили України не дали висадитись основним силам десанту росіян. Передова група противника вже зазнала втрат після вогневої поразки.

Гостомель знаходиться неподалік Києва.

Гостомель на карті

Київ готують до оборони.

Нагадаємо, Росія напала на Україну 24 лютого. У країні точаться бої на різних напрямках, крім Київської області стріляють також на Сумщімні, Харківщині, Донеччині, Луганщині, Херсонщині та інших регіонах. Телеграф веде онлайн подій у країні.

В останні години Росія почала поширювати країною фейки і дезінформацію, серед яких "вкидання" про відключення електроенергії.

При цьому в Міноборони вважають, що незабаром може розпочатися нова хвиля атак. Водночас президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом відключити Росію від міжнародної платіжної системи "Свіфт".