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Зеленський розповів західним партнерам, як покарати Росію

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 25 лютого 2022, 00:09
Володимир Зеленський

Глава держави звернувся до ЄС із закликом відключити Росію від SWIFT.

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу стати пліч-о-пліч з нашою країною на тлі початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це він заявив на надзвичайному засіданні Євроради.

"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає відповіді зараз, то він піде далі", — написав Зеленський у Фейсбук.

За його словами, Росію треба позбавити коштів та можливостей продовжувати агресію, а для цього необхідно відключити її від банківської системи SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою та газом, допомогти Збройним силам України зброєю та боєприпасами, а також підтримати миротворчу операцію ООН.

Глава держави повідомив, що наша країна вимагатиме міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи та швидких дій.

Як повідомлялося раніше, обстріл території України триває і в нічний час доби. За даними СВ ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямах.

Крім того, повідомлялося, що противник захопив аеропорт Гостомель, що під Києвом, проте пізніше його вдалося відбити.

Теги:
#Україна #ЄС #Росія #Володимир Зеленський
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