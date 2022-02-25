Российские диверсанты переодеваются в форму ВСУ: детали

В Минобороне рассказали о коварстве агрессора

Российские оккупанты захватили две машины украинских защитников и пытаются пробраться в столицу Украины и, вероятно, уже поникли.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр. Машины видели в Гостомеле, в Киев они заезжали со стороны Оболони.

В Верховной Раде Украины сообщают, что противнику удалось захватить не только два авто, которые едут в начале колонны российской техники, но и другие машины.

Среди техники, которую российские диверсанты захватили у Нацгвардии, боевые бронированные машины "Козак" — 2 шт, КРАЗ — 3 шт, ГАЗ-66 — 1 шт. Также сообщается, что враг переоделся в военную форму украинской армии. Украинцев призывают к бдительности и в случае получения информации — уведомлять правоохранительные органы.

О том, что в столицу Украины проникли вражеские диверсанты говорил накануне и президент Владимир Зеленский в обращении к нации в ночь первого дня вооруженного вторжения России.

"Телеграф" следит за ситуацией в стране в режиме онлайн. В это же время киевлян предупредили про возможность авиаудара и призвали спрятаться в укрытия.