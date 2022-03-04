"Мр*зі!" Росіяни розстріляли директора школи під Миколаєвом

Це перші втрати серед мирного населення у Миколаївській області

У Миколаївській області, де йдуть запеклі бої з російськими окупантами, ворог увірвався до школи та розстріляв директора.

Про це на своєму каналі в Telegram проінформував голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Варто зауважити, що о 10:55 поінформували про початок боїв у Жовтневому районі Миколаївщини, після чого оголосили про повітряну тривогу.

У парі десятків кілометрів звідти знаходиться Баштанка, і саме там ворог завдав перших втрат громадянському населенню області.

"При відході від Баштанки колона заїхала до цього населеного пункту, увірвалася до школи, захопила школу, розстріляла директора школи. Мр*зі", — розповів Кім.

Варто зауважити, що найважчі бої зараз точаться у Харкові, Києві, під Херсоном, Миколаєвом та Запоріжжям, проте українські військові поки що впевнено тримають великі населені пункти під контролем.

Нагадаємо, що раніше саме під Баштанкою бійці ЗСУ змогли захопити як трофей зенітно-ракетний комплекс росіян.

Як повідомляв "Телеграф", за словами президента України Володимира Зеленського, у бойових діях загинуло вже понад 9200 росіян.