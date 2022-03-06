Поки ще є комерційний транспорт: громадян США і Канади закликають виїхати з росії

Функції посольств наразі сильно обмежені

На одинадцятий день війни росії проти України американський та канадський уряд наполегливо закликали своїх громадян виїхати за межі рф, якщо вони все ще перебувають у цій країні. До цього спонукають не лише бойові дії, а й чимало економічних обмежень, із якими стикаються росіяни.

Подробиці повідомляє "Телеграф" із посиланням на офіційні джерела.

Згідно із повідомленням МЗС Канади, дуже скоро посольства не зможуть надавати всі необхідні послуги у повному обсязі. Є ймовірність, що буде обмежений рух комерційного транспорту. Саме тому, аби в непередбачуваних умовах не залишитися в небезпеці, канадців і просять якнайшвидше покинути росію.

Схожа позиція у Держдепі США. Та крім того, що американці закликають громадян виїжджати за межі рф, вони ще й не рекомендують туди їхати — за будь-яких причин. У Вашингтоні вважають, що громадян Штатів росіяни можуть почати переслідувати, але робота посольства теж доволі обмежена, тож допомогу можуть не надати вчасно.

Варто зазначити, що між Америкою та рф значно скоротилась кількість авіаційних рейсів, тож сполучення вельми ускладнене.

Зазначимо, що переміщення людей до інших країн наразі масово спостерігається і із території України. Так, станом на ранок 3 березня понад мільйон українських громадян були вимушені виїхати за кордон, щоб уберегтися від небезпечних наслідків війни з росією.