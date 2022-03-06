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У Молдові відреагували на обстріл Вінниці: це не з Придністров'я

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Розбомблений аеропорт у Вінниці Новина оновлена 06 березня 2022, 19:12
Розбомблений аеропорт у Вінниці

Загарбники обстріляли аеропорт ракетами.

У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська обстріляли аеропорт у Вінниці. З’явилася інформація, що обстріл було здійснено з Придністров’я, проте влада Молдови спростувала ці дані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Міністерстві оборони Молдови повідомили, що 8 ракет по аеропорту у Вінниці були випущені не з території окупованого росіянами Придністров’я, а з акваторії Чорного моря.

"Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет, що потрапили по аеропорту Вінниці з придністровської території на територію України", — заявили в Міноборони Молдови.

Представники Молдови повідомили, що жодного типу крилатих ракет на території Придністров’я ніколи не було. У цьому регіоні є лише установки залпового вогню "Град" із дальністю стрільби 20 км. У Молдові зазначили, що обстріл Вінниці міг здійснити один із кораблів росії в Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що кривавий диктатор володимир путін обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном Україну.

Теги:
#Україна #Молдова #Росія #Війна з Росією
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