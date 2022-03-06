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У Росії добігає кінця запас найнебезпечнішої зброї: деталі від Арестовича

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Арестович попереджає про атаки з боку Білорусі Новина оновлена 06 березня 2022, 12:06
Арестович попереджає про атаки з боку Білорусі

В Офісі президента звітують про хід війни

За повні десять днів війни проти України російська армія використала майже весь запас своїх крилатих ракет. Більшість із них було випущено не по військових об’єктах, а по житлових будинках та іншій міській інфраструктурі.

Така інформація пролунала від радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, повідомляє "Сегодня".

На його думку, в Росії залишилося приблизно 10% від загальної кількості підготовлених снарядів. Найбільше витрачено ракет типу "Калібр".

"У них зараз залишилися в основному системи "Іскандер" та "Точки-У". "Іскандерів" вони використали не більше 30%, тобто думаю, що стрілятимуть вони ще довго, у тому числі з території Білорусі", — наголосив чиновник. .

Арестович вважає, що зараз кремль забрав у фактичні заручники весь і без того злочинний режим помічника путіна лукашенка, а заразом і білоруський народ.

При цьому армія РБ поки що відкрито не увійшла до конфронтації з Україною, хоча окремі її підрозділи, як і раніше, розташовані на кордоні. Натомість російські окупанти легко проходять з боку Білорусі, атакуючи суверенну українську територію.

Додамо, що раніше пройшла інформація про можливу відставку начальника Генерального штабу ЗС Білорусі Віктора Гулевича. Військовослужбовець нібито вирішив звільнитися після того, як жоден із його наказів щодо укомплектування батальйонів для участі у війні з Україною не був виконаний. Цю новину також прокоментував Арестович.

Теги:
#Україна #Росія #Зброя #Олексій Арестович
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