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Після прем’єра Ізраїлю путіну зателефонував Ердоган

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Президент Туреччини тримає руку на пульсі військових подій Новина оновлена 06 березня 2022, 13:10
Президент Туреччини тримає руку на пульсі військових подій

Наразі тема для всіх переговорів одна — війна в Україні

Турецький лідер Реджеп Ердоган провів телефонні переговори з кривавим диктатором Володимиром Путіним. Найімовірніше, головною темою розмови стала війна в Україні, яка триває вже одинадцятий день.

Про це повідомляє "Телеграф", з посиланням на CNN Turk.

Відомо, що загалом політики проговорили більше години. Подробиці бесіди поки не повідомлялися.

Перед перемовинами із президентом Туреччини путін мав розмову із прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом. При цьому центральні російські ЗМІ стверджують, із посиланням на пресслужбу Беннета, що політик уже тричі за останню добу телефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Звісно, що деталі розмови не розголошуються, однак очевидно, що всі вони стосуються перебігу війни в Україні.

Нагадаємо, що напередодні, 5 березня, Ердоган уже мав розмову із очільником кремля. Серед іншого вони обговорювали можливу зустріч диктатора із українським президентом Володимиром Зеленським на території Туреччини. Як відомо, офіційний Стамбул готовий сприяти подібному діалогу росії та України.

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Переговори #Ердоган #Володимир Путін
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