"Путін програє": Джонсон пообіцяв чіткий план протидії агресії росії проти України

Прем'єр Британії закликатиме всі інші країни об'єднуватися навколо його плану.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що створив план протидії російській агресії щодо України, який змусить кривавого диктатора володимира путіна програти.

Як передає CNN, британський прем'єр пообіцяв представити свій план на зустрічах зі світовими лідерами.

Зазначається, що план Джонсона закликає країни мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію для України" та надати іншу підтримку, аби наша країна могла забезпечити власну самооборону і максимально посилити економічний тиск на "путінську росію".

Намір очільника уряду Великої Британії — об'єднати довкола виконання цього плану якомога більше осіб, щоб "путін зазнав поразки у своїх амбіціях".

"Недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах — ми повинні захистити його від тривалих спроб переписати правила за допомогою військової сили", — резюмував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Велика Британія стала на бік України після російського вторгнення і вдарила потужними санкціями як по економіці країни-агресора, так і по перших особах, пообіцявши знищити економіку рф.