Рус

путін вирішив залякати українців потоком найманців із Близького Сходу

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Військові найманці Новина оновлена 11 березня 2022, 10:52
Військові найманці

У самій росії, очевидно, бажаючі закінчилися.

На 16-й день від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Путін вирішив залучити "добровольців" з Близького Сходу.

"Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі приїхати та надати допомогу людям, які мешкають на Донбасі, треба піти їм назустріч і допомогти і перебратися до зони бойових дій", — сказав путін міністру оборони шойгу.

У свою чергу, шойгу заявив, що з Близького Сходу надійшло близько 16 тисяч заявок на "добровільну участь" у "спецоперації в Україні".

Раніше західні ЗМІ писали, що росія вербує в Сирії солдатів для участі в міських боях в Україні.

Зазначимо, що росія продовжує втрачати техніку та живу силу — за добу сотні людей. І якщо про загибель звичайних солдатів у росії вважають за краще мовчати, то про смерть офіцерського складу заявляють.

Теги:
#Росія #Сергій Шойгу #Владмир Путін
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