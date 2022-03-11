путін вирішив залякати українців потоком найманців із Близького Сходу

У самій росії, очевидно, бажаючі закінчилися.

На 16-й день від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Путін вирішив залучити "добровольців" з Близького Сходу.

"Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі приїхати та надати допомогу людям, які мешкають на Донбасі, треба піти їм назустріч і допомогти і перебратися до зони бойових дій", — сказав путін міністру оборони шойгу.

У свою чергу, шойгу заявив, що з Близького Сходу надійшло близько 16 тисяч заявок на "добровільну участь" у "спецоперації в Україні".

Раніше західні ЗМІ писали, що росія вербує в Сирії солдатів для участі в міських боях в Україні.

Зазначимо, що росія продовжує втрачати техніку та живу силу — за добу сотні людей. І якщо про загибель звичайних солдатів у росії вважають за краще мовчати, то про смерть офіцерського складу заявляють.