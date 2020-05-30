"Зачарованные": что стало с актрисами когда-то популярного сериала (Фото)

1 Когда в жизни не доставало волшебства, мы всегда включали сериал "Зачарованные" - историю трех сестер, которые переехали в дом своей покойной бабушки, отыскали там "Книгу тайн" и начали познавать тонкости колдовства. Прошло много лет, и, кажется, во время съемок актрисы открыли секрет вечной молодости. Шеннон Доерти Шеннон стала известна миру в далеких 90-х, когда на экраны Америки вышел сериал "Беверли-Хиллз, 90210". После четвертого сезона актрису уволили из-за разногласий со съемочной группой, но это не помешало продюсеру Аарону Спеллингу пригласить ее сниматься в телесериале "Зачарованные". Ее утвердили на роль одной из первых, однако партнерши по сериалу признавались, что они долго не могли поладить с Шеннон из-за ее вспыльчивого характера. В 2015 году актриса объявила, что у нее диагностировали рак молочной железы - подписчики всячески поддерживали Шеннон в Instagram и в апреле 2017 года прочли радостное объявление: "Болезнь отступила!" Тогда же актриса вернулась к работе: стала продюсером фильма "Дом моих кошмаров" и сыграла в нем эпизодическую роль. Наперекор болезни Шеннон сохранила свою миловидность, точеную фигуру и не стесняется облачаться в белый монохром.

2 Алисса Милано Несмотря на успех "Зачарованных" и большую популярность младшей Холливелл, Алиссу Милано больше не приглашали на главные роли. После пятого сезона вместе с Холли Мэри Комбс она выпустила линию женского белья, а затем снялась в многочисленных рекламных кампаниях бритвенных станков, косметики и бумажных полотенец. Зрители боготворили ее за легкий характер, непринужденность в общении и детскую непосредственность, которая спорила с соблазнительными нарядами на экране. В 2009 году она вышла замуж за спортивного агента Дэвида Баглиари - вместе пара воспитывает сына и дочь. Сейчас за ее Instagram-аккаунтом следит больше полутора миллионов человек, а страницу Милано подписала просто: "Актриса. Продюсер. Дизайнер. Мама". Она часто радует публику великолепными нарядами на красной дорожке и фантазийными прическами. Кстати, звезда очень тщательно следит за модой и создает образы, которым могут позавидовать даже извсетные фэшн-блогеры.

3 Холли Мэри Комбс "Средняя" сестра изначально должна была играть старшую - Прю, а Доэрти досталась бы роль Пайпер, но подругам показалось, что эти роли им не совсем подходят, и девушек поменяли местами. Актриса получила возможность сопродюсировать сериал и осталась в нем до самого финала. Кроме того, Холли стала рекордсменкой сериала дважды: она единственная появилась в каждой серии всех восьми сезонов, и ее героиню убивали больше всего раз - целых девять! Сериал "Зачарованные" не только подарил Холли мировое призвание, но и помог встретить любовь. С будущем мужем, осветителем Дэвидом Доноха, она познакомилась на съемочной площадке в 2004 году и сразу оказалась в интересном положении, из-за чего пришлось переписывать сценарий. Спустя 7 лет брака пара подала на развод. К большому сожалению фанатов, Холли редко появляется на красной дорожке, ибо еще со времен "Зачарованных" невероятно стесняется такого участливого внимания к своей персоне. Будем надеяться, что она изменит свою позицию и будет чаще баловать нас своей ослепительной улыбкой и богемными образами.