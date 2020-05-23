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Знаменитые актрисы, которых мы полюбили такими, какими они есть

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Знаменитые актрисы, которых мы полюбили такими, какими они есть
04:32 Сегодня Телеграф kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:На фоне шаблонных красавиц эти женщины, наоборот, смотрятся выигрышно, выгодно выделяясь среди остальных коллег.

  • 1

    Как бы там в медийном пространстве не старались подогнать всех девушек под одни стандарты красоты, недостаточно иметь просто привлекательные внешние данные. Тем более пластическая хирургия ушла вперед и может любой желающей сделать "губы как у Джоли" и вообще изменить черты лица. Но актрисы в нашей подборке не стали гоняться за канонами и отказались переделывать себя, сумев пойти против стереотипов. Ведь главное - это талант, харизма, обаяние, уверенность в себе и внутренняя гармония.

    Мерил Стрип (70 лет)

    Голливудская актриса никогда не считала внешность своим козырем, и эта позиция, наоборот, принесла ей успех. Но своего добиться она смогла не сразу. Когда в 1976 году Стрип пришла на кастинг фильма "Кинг-Конг", режиссер Дино Де Лаурентис в выражениях не стеснялся. Да, он хотел видеть "свежее" лицо, но, по его словам, не до такой же степени.

    Но Мерил не отчаялась и через три года добилась статуса суперзвезды. А в 1985 году она стала первой актрисой, получившей гонорар 3 млн долларов за фильм "Из Африки". В дальнейшем многие именитые режиссеры хотели видеть именно ее в своих картинах и готовы были заплатить куда большие деньги.

    Голливудская звезда трижды получила "Оскар", а многие авторитетные критики именно ее единогласно признают величайшей актрисой всех времен. Да и в фильмах Стрип чаще всего играет элегантных и уверенных в себе женщин. Какие стандарты? Мерил сумела доказать, что она вне их.

  • 2

    Лия Ахеджакова (81 год)

    Лия Ахеджакова тоже с детства мечтала стать актрисой, но, глядя в зеркало, понимала, что успеха ей добиться будет нелегко. Не верил в успех дочери и отец, который, будучи режиссером, запрещал ей выходить на сцену.

    Именно поэтому после окончания школы девушка подала документы в Институт цветных металлов и золота. Но хватило ее всего на полтора года, и Лия рискнула попробовать поступить в ГИТИС. И у нее получилось, но после окончания учебного заведения Ахеджаковой доставались в основной эпизодические и комедийные роли.

    Все изменилось после того, как актриса перешла в "Современник", где ей доверили по-настоящему серьезную работу. А затем произошла встреча с Эльдаром Рязановым, который видел в роли Верочки в "Служебном романе" именно Ахеджакову. И она не подвела: с ролью кокетливой секретарши-модницы артистка справилась блестяще и стала эталоном стиля. С тех пор Лия Меджиджовна, обладающая совсем не сценической внешностью, остается одной из самых любимых зрителями актрис.

  • 3

    Барбра Стрейзанд (78 лет)

    Сильный дух - вот что помогло голливудской актрисе и певице добиться успеха. Ведь с большими трудностями она столкнулась уже в раннем детстве. Когда умер отец, Барбре был всего один год. Вскоре в их доме появился отчим, который обижал девочку. Да и мать не спешила дарить ласку ребенку, всячески унижая и оскорбляя его. Пожалуй, Крыса и Заморыш - одни из самых "ласковых" эпитетов, которыми она осыпала дочь.

    Одноклассники тоже издевались над девушкой, имеющий слишком большой нос, костлявую фигуру и раскосые глаза. Однако Стрейзанд признается, что часто смотрела в зеркало и внушала себе, что она красивая. Тогда и исчезли все комплексы. А в послужном списке актрисы два "Оскара", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус"… Подобных достижений в искусстве смогли достичь всего единицы.

  • 4

    Сара Джессика Паркер (55 лет)

    Актриса вспоминает, что однажды пришла домой и пожаловалась маме на то, что недовольна своими близко посаженными глазами, большим носом и острыми коленками. На что получила ответ, что ничего не поделаешь, придется донашивать это всю жизнь. Несмотря на "недостатки", спустя много лет Саре Джессике удалось получить роль в культовом сериале "Секс в большом городе" и стать иконой стиля и кумиром миллионов.

    Хотя Паркер признается, что рисковала всю жизнь стать заложницей роли дурнушек, она не боялась идти против течения. К тому же и многие именитые мужчины (среди них Роберт Дауни-младший, Роберт Кеннеди-младший, Николас Кедж) не смогли устоять перед ее чарами. Сама же Сара Джессика уже больше 20 лет счастливо живет с Мэттью Бродериком.

  • 5

    Тильда Суинтон (59 лет)

    Инопланетянка, внеземная, снежная королева, эльф, андрогин… - как только не называют Тильду Суинтон. Глядя на нее, и правда, кажется, что она прилетела из другой планеты. Впрочем, сама актриса гордится своими дворянскими корнями - основатель ее рода был из числа богатых шотландских помещиков.

    Впрочем, о том, чтобы стать актрисой, Тильда никогда не мечтала: она посещала одну из лучших английских школ, а лицедейство в ее семье считалось неблагородным делом. Но позже Суинтон увлеклась театром, а затеем начала сниматься и в кино. Мировую славу ей принес фильм "Орладно", для которого ее необычная внешность пришлась как нельзя кстати: в картине актриса сыграла человека, бывшего сначала мужчиной, а затем ставшего женщиной.

    Аристократическая звезда очень избирательно относится к ролям, выбирая лишь самые интересные. При этом вызывает восхищение ее умение перевоплощаться: к примеру, в фильме "Доктор Стрендж" она сыграла духовного наставника неопределенного пола, а в "Девушке без комплексов" воплотила образ гламурной красотки.

Себя нужно любить такой, какая есть: женщины, которые хотели стать "лучше"

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