Звезда "Зачарованных" вышла замуж в третий раз (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда сериала "Зачарованные" сыграла с возлюбленным свадьбу в Калифорнии.

В личной жизни 50-летней Холли Мэри Комбс наступила новая пора.

Избранником знаменитости стал ресторатор Майк Райан. В заповеднике Santa Lucia Preserve они отметили вступление в брак. На торжество пара решила пригласить только самых близких друзей и родственников, в их числе оказались Дрю Фуллер и Брайан Краузе, а также коллеги Комбс по сериалу «Зачарованные».

Холли и Майк встретились в 2016 году, через пять лет после ее развода со вторым супругом Дэвидом В. Донохо, с которым актриса воспитывает троих сыновей. У Райана также есть 17-летняя дочь от предыдущих отношений. По словам Комбс, именно по этой причине они оба не спешили развивать роман.

"Как раз, когда я перестала искать идеального человека, появился идеальный мужчина", - заявила Комбс.

Поклонники Комбс поздравили ее в соцсети. В комментариях они пожелали актрисе и ее супругу счастливой совместной жизни.Холли Мари Комбс дважды была замужем до встречи с Майком. Первым ее мужем стал актер Брайан Трэвор Смит. С 2004 по 2011 год актриса прожила в законном браке с Дэвидом Донахо. Она воспитывает троих сыновей: 15-летнего Финли, 12-летнего Рили и 10-летнего Келли.