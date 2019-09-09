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Звезда "Зачарованных" вышла замуж в третий раз (Фото)

Звезда "Зачарованных" вышла замуж в третий раз (Фото)
13:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда сериала "Зачарованные" сыграла с возлюбленным свадьбу в Калифорнии.

В личной жизни 50-летней Холли Мэри Комбс наступила новая пора.

Избранником знаменитости стал ресторатор Майк Райан. В заповеднике Santa Lucia Preserve они отметили вступление в брак. На торжество пара решила пригласить только самых близких друзей и родственников, в их числе оказались Дрю Фуллер и Брайан Краузе, а также коллеги Комбс по сериалу «Зачарованные».

Холли и Майк встретились в 2016 году, через пять лет после ее развода со вторым супругом Дэвидом В. Донохо, с которым актриса воспитывает троих сыновей. У Райана также есть 17-летняя дочь от предыдущих отношений. По словам Комбс, именно по этой причине они оба не спешили развивать роман. 

 
 
 
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I’ve been wrong about a million times but I got one thing right .... you. Baby I got one thing right. #FinalCountdown #onethingright @kanebrown_music

Публикация от Holly Combs (@thehmc)

"Как раз, когда я перестала искать идеального человека, появился идеальный мужчина", - заявила Комбс. 

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Поклонники Комбс поздравили ее в соцсети. В комментариях они пожелали актрисе и ее супругу счастливой совместной жизни.Холли Мари Комбс дважды была замужем до встречи с Майком. Первым ее мужем стал актер Брайан Трэвор Смит. С 2004 по 2011 год актриса прожила в законном браке с Дэвидом Донахо. Она воспитывает троих сыновей: 15-летнего Финли, 12-летнего Рили и 10-летнего Келли.

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Замужество, Знаменитости, Актриса, Торжество, Зачарованные, Фильм Зачарованные.
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