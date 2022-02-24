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ЗСУ збили ще один російський бойовий літак

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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ЗСУ збили 6 російських літаків Новина оновлена 24 лютого 2022, 10:54
ЗСУ збили 6 російських літаків

У Донецькій області знищено вже шостий ворожий літак збройних сил РФ

Після оголошення Росією війни Україні та початку настання російських військ на Донбасі українські військові вже збили шість російських повітряних бойових машин.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"За інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

В районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

Разом переможемо!

Слава Україні", — йдеться у тексті.

Як повідомлялося, по українській території з боку РФ були завдані артилерійські та ракетні удари по українській території.

Окрім цього російські війська перейшли кордон і увійшли на українську територію. Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

В Україні з 24 лютого після нападу Росії запроваджено воєнний стан.

Теги:
#РФ #Літаки #Краматорськ #ЗСУ
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