ВСУ сбили еще один российский боевой самолет

В Донецкой области уничтожен уже шестой вражеский самолет вооруженных сил РФ

После объявления Россией войны Украине и начала наступления российских войск, на Донбассе украинские военные уже сбили шесть российских воздушных боевых машин.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.

В Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил российской федерации. Это уже шестой.

Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях.

Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.

Вместе победим!

Слава Украине!", — говорится в тексте.

Как сообщалось, по украинской территории со стороны РФ были нанесены артиллерийские и ракетные удары по украинской территории.

Кроме этого российские войска перешли границу и вошли на украинскую территорию. Очевидцы в соцсетях и телефонном режиме сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригородах Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.

В Украине с 24 февраля после нападения России введено военное положение.