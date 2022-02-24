Россияне на Донбассе потеряли уже пять самолетов и вертолет: подробности

Российская авиация несет потери от украинских ПВО

После объявления Россией войны Украине и начала наступления российских войск, на Донбассе украинские военные уже сбили шесть российских воздушных боевых машин.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

"По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров", — говорится в сообщении.

При этом в Сухопутных войсках ВСУ сообщают, что в зоне проведения ООС на Донбассе был сбит российский тактический фронтовой бомбардировщик.

"По оперативной информации, украинская ПВО сбила российский самолет в районе проведения операции Объединенных сил. Предварительно – это Су-24", — говорится в сообщении.

Неизвестно, входит ли этот бомбардировщик в число воздушных машин россиян, упомянутых Генштабом ВСУ, или же войска РФ понесли еще одну потерю.

Су-24 — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов.

Как сообщалось, по украинской территории со стороны РФ были нанесены артиллерийские и ракетные удары по украинской территории.

Кроме этого российские войска перешли границу и вошли на украинскую территорию. Очевидцы в соцсетях и телефонном режиме сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригородах Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.

В Украине с 24 февраля после нападения России введено военное положение.