Росіяни на Донбасі втратили вже п’ять літаків та гелікоптер: подробиці

Російська авіація зазнає втрат від українських ППО

Після оголошення Росією війни Україні та початку наступу російських військ, на Донбасі українські військові вже збили шість російських повітряних бойових машин.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у соцмережі Фейсбук.

"За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, в районі проведення ООС збито 5 літаків та гелікоптер агресорів", — йдеться у повідомленні.

При цьому в Сухопутних військах ЗСУ повідомляють, що в зоні проведення ООС на Донбасі було збито російський тактичний фронтовий бомбардувальник.

"За оперативною інформацією, українська ППО збила російський літак у районі проведення операції Об’єднаних сил. Попередньо – це Су-24", — йдеться у повідомленні.

Невідомо, чи входить цей бомбардувальник до повітряних машин росіян, згаданих Генштабом ЗСУ, чи війська РФ зазнали ще однієї втрати.

Су-24 — радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник з крилом стріловидності, що змінюється, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів у простих і складних метеоумовах, вдень і вночі, у тому числі на малих висотах з прицільною поразкою наземних і надводних цілей. Носій тактичних ядерних зарядів.

Як повідомлялося, по українській території з боку РФ було завдано артилерійських і ракетних ударів по українській території.

Окрім цього російські війська перейшли кордон і увійшли на українську територію. Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

В Україні з 24 лютого після нападу Росії запроваджено військовий стан.