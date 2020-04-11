Знаменательные события в истории: 11 апреля 2020 года

Праздники:
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
Религиозные праздники:
Берещенье. Кирилл.
История:
1909 - Был основан город Тель-Авив.
1919 - Создана Международная организация труда (МОТ).
1945 - Произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд.
2008 - впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это в 21:35 в прямом эфире телеканала "Интер".
2011 - произошел взрыв на станции "Октябрьская" минского метрополитена.
Родились в этот день:
1966 - Лиса Стэнсфилд, английская певица.
1971 - Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы Rammstein.
1973 - Дженнифер Эспозито, американская актриса.
1974 - Тришиа Хелфер, канадская актриса и модель.
1981 - Алессандра Амбросио, бразильская супермодель.
1997 - Melovin, украинский певец, музыкант и композитор, представитель Украины на конкурсе "Евровидение-2018".
Ушли из жизни:
1895 - Юлиус Лотар Мейер, немецкий химик.
1979 - Леонид Быков, советский актер, режиссер, сценарист.
2007 - Курт Воннегут, американский писатель, сатирик.
2011 - Яков Костюковский (р. 1921), драматург, сценарист художественных и мультипликационных фильмов.
Именины:
Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.