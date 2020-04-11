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Знаменательные события в истории: 11 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 11 апреля 2020 года
07:48 Сегодня Телеграф

В этот день, 11 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

Религиозные праздники:

Берещенье. Кирилл.

История:

1909 - Был основан город Тель-Авив.

1919 - Создана Международная организация труда (МОТ).

1945 - Произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд.

2008 - впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это в 21:35 в прямом эфире телеканала "Интер".

2011 - произошел взрыв на станции "Октябрьская" минского метрополитена.

Родились в этот день:

1966 - Лиса Стэнсфилд, английская певица.

1971 - Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы Rammstein.

1973 - Дженнифер Эспозито, американская актриса.

1974 - Тришиа Хелфер, канадская актриса и модель.

1981 - Алессандра Амбросио, бразильская супермодель.

1997 - Melovin, украинский певец, музыкант и композитор, представитель Украины на конкурсе "Евровидение-2018".

Ушли из жизни:

1895 - Юлиус Лотар Мейер, немецкий химик.

1979 - Леонид Быков, советский актер, режиссер, сценарист.

2007 - Курт Воннегут, американский писатель, сатирик.

2011 - Яков Костюковский (р. 1921), драматург, сценарист художественных и мультипликационных фильмов.

Именины:

Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 11 апреля.
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