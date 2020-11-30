Скачать
Вівторок, 01.12.2020
Гірськолижні курорти Європи планують закрити на свята, а що з відпочинком в Карпатах?
Гірськолижні курорти Європи планують закрити на свята, а що з відпочинком в Карпатах?
Серед загиблих - двоє підлітків: з'явилися деталі смертельної аварії в Закарпатті (фото і відео)
Серед загиблих - двоє підлітків: з'явилися деталі смертельної аварії в Закарпатті (фото і відео)
Син завуча в приватній школі чашкою розбив дівчинці голову, але винною зробили постраждалу: подробиці резонансної історії
Син завуча в приватній школі чашкою розбив дівчинці голову, але винною зробили постраждалу: подробиці резонансної історії
Хто із учасників пішов з "Холостячки" в 6 випуску: дивитися онлайн, чим закінчилося шоу
Хто із учасників пішов з "Холостячки" в 6 випуску: дивитися онлайн, чим закінчилося шоу

Як змінити постачальника газу в Україні: покрокова інструкція

Як змінити постачальника газу в Україні: покрокова інструкція
09:19 Пн, 30 Листопад 2020 Телеграф Фото: facebook

Українцям з 1 серпня 2020 роки дали право самостійно визначати постачальника газу. Зроблено це для того, щоб населення могло самостійно вибрати компанію, яка пропонує найкращу цінову пропозицію на ринку. У свою чергу, постачальники будуть змушені конкурувати за клієнтів, тим самим покращуючи сервіс.

"Телеграф" спробував розібратися в нюансах цього питання.

У кожного побутового споживача є два договори:

  • з газзбутом - компанією, яка поставляє газ
  • з облгазом - компанією яка займається розподілом і доставкою.

Це дві різні послуги.

Відповідно до закону, споживач може змінити постачальника, для чого потрібно розірвати чинний договір і укласти новий.

В даний час, в Україні вже є понад 600 постачальників газу, проте деякі з них працюють лише з представниками бізнесу.

Договір з розподільною компанією (облгазом) споживач розірвати може лише в разі, якщо він має намір повністю відмовитися від споживання газу.

Так як же змінити постачальника:

  • споживач відправляє заявку новому постачальнику на підключення
  • новий постачальник протягом трьох днів повідомляє старого постачальника про рішення клієнта
  • новий постачальник розглядає документи, подані клієнтом. У разі виявлення боргів у старого постачальника, споживача можуть вважати ненадійним і відхилити заявку
  • протягом трьох днів після завершення процедури зміни постачальника, споживач повинен отримати сповіщення з  датою початку поставок газу
  • новий постачальник вносить клієнта в власний Реєстр споживачів.

Знайти постачальника газу трохи складніше, для цього є наступні варіанти:

На сайті регулятора (НКРЕКУ), є реєстр ліцензіатів, який можна знайти пройшовши за цим посиланням.

Після натискання на пункт "Ліцензійний реєстр НКРЕКУ", буде скачано файл, в якому за допомогою функції пошуку варто знайти "Ринок природного газу".

Існують і інші варіанти, наприклад, скористатися порталом "Газотека" (він поки працює в тестовому режимі) або встановивши на смартфон додаток "Енергетика онлайн".

І, наостанок, коротко про ціни на грудень 2020 року.

Інфографіка ГазПравда.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Газ, Постачальник газу.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Серед загиблих - двоє підлітків: з'явилися деталі смертельної аварії в Закарпатті (фото і відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чи закриють школи та дитсадки на час локдауну: у Раді дали відповідь
Чи закриють школи та дитсадки на час локдауну: у Раді дали відповідь
Відразу в дев'яти областях України за добу зросла кількість нових випадків і смертей від коронавірусу
Відразу в дев'яти областях України за добу зросла кількість нових випадків і смертей від коронавірусу
Степанов назвав терміни, коли Україна побачить ефект карантину замість нових рекордів COVID-19
Степанов назвав терміни, коли Україна побачить ефект карантину замість нових рекордів COVID-19
Кабмін затвердив зміни держбюджету на 2021 рік: ключові показники
Кабмін затвердив зміни держбюджету на 2021 рік: ключові показники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся