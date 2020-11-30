Як змінити постачальника газу в Україні: покрокова інструкція

Українцям з 1 серпня 2020 роки дали право самостійно визначати постачальника газу. Зроблено це для того, щоб населення могло самостійно вибрати компанію, яка пропонує найкращу цінову пропозицію на ринку. У свою чергу, постачальники будуть змушені конкурувати за клієнтів, тим самим покращуючи сервіс.
"Телеграф" спробував розібратися в нюансах цього питання.
У кожного побутового споживача є два договори:
Це дві різні послуги.
Відповідно до закону, споживач може змінити постачальника, для чого потрібно розірвати чинний договір і укласти новий.
В даний час, в Україні вже є понад 600 постачальників газу, проте деякі з них працюють лише з представниками бізнесу.
Договір з розподільною компанією (облгазом) споживач розірвати може лише в разі, якщо він має намір повністю відмовитися від споживання газу.
Так як же змінити постачальника:
Знайти постачальника газу трохи складніше, для цього є наступні варіанти:
На сайті регулятора (НКРЕКУ), є реєстр ліцензіатів, який можна знайти пройшовши за цим посиланням.
Після натискання на пункт "Ліцензійний реєстр НКРЕКУ", буде скачано файл, в якому за допомогою функції пошуку варто знайти "Ринок природного газу".
Існують і інші варіанти, наприклад, скористатися порталом "Газотека" (він поки працює в тестовому режимі) або встановивши на смартфон додаток "Енергетика онлайн".
І, наостанок, коротко про ціни на грудень 2020 року.
Інфографіка ГазПравда.