Як змінити постачальника газу в Україні: покрокова інструкція

Українцям з 1 серпня 2020 роки дали право самостійно визначати постачальника газу. Зроблено це для того, щоб населення могло самостійно вибрати компанію, яка пропонує найкращу цінову пропозицію на ринку. У свою чергу, постачальники будуть змушені конкурувати за клієнтів, тим самим покращуючи сервіс.

"Телеграф" спробував розібратися в нюансах цього питання.

У кожного побутового споживача є два договори:

з газзбутом - компанією, яка поставляє газ

з облгазом - компанією яка займається розподілом і доставкою.

Це дві різні послуги.

Відповідно до закону, споживач може змінити постачальника, для чого потрібно розірвати чинний договір і укласти новий.

В даний час, в Україні вже є понад 600 постачальників газу, проте деякі з них працюють лише з представниками бізнесу.

Договір з розподільною компанією (облгазом) споживач розірвати може лише в разі, якщо він має намір повністю відмовитися від споживання газу.

Так як же змінити постачальника:

споживач відправляє заявку новому постачальнику на підключення

новий постачальник протягом трьох днів повідомляє старого постачальника про рішення клієнта

новий постачальник розглядає документи, подані клієнтом. У разі виявлення боргів у старого постачальника, споживача можуть вважати ненадійним і відхилити заявку

протягом трьох днів після завершення процедури зміни постачальника, споживач повинен отримати сповіщення з датою початку поставок газу

новий постачальник вносить клієнта в власний Реєстр споживачів.

Знайти постачальника газу трохи складніше, для цього є наступні варіанти:

На сайті регулятора (НКРЕКУ), є реєстр ліцензіатів, який можна знайти пройшовши за цим посиланням.

Після натискання на пункт "Ліцензійний реєстр НКРЕКУ", буде скачано файл, в якому за допомогою функції пошуку варто знайти "Ринок природного газу".

Існують і інші варіанти, наприклад, скористатися порталом "Газотека" (він поки працює в тестовому режимі) або встановивши на смартфон додаток "Енергетика онлайн".

І, наостанок, коротко про ціни на грудень 2020 року.

Інфографіка ГазПравда.