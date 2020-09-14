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Понеділок, 14.09.2020
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Після вихідних долар і євро трохи подорожчали: курс валют
09:30 Сьогодні Телеграф
На понеділок, 14 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на понеділок, 14 вересні 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 7 копійок - до 27,9003 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,9003 грн за долар проти 27,8346 грн за долар в п'ятницю, курс гривні до євро встановлений на рівні 33,0674 грн за євро проти 32,9687 грн за євро на день раніше.

Курси валют на 14 вересня:

USD - 27,9003 грн за 1 долар;

EUR - 33,0674 грн за 1 євро;

PLN - 7,4329 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,7203 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,7375 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7345 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,6776 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 35,7821 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,6765 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,0814 грн за 1 китайський юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 11 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,87 гривень за долар, курс в покупці до 27,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 32,99 гривень за євро. З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 10 вересня довідковий курс на рівні 27,88 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 10 вересня (27,82 грн).

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Курс валют.

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Телеграф
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