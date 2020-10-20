Вибори, МВФ і відставка Кабмін: як все це вплине на курс долара в Україні

Як вибори в цілому і їх результат, зокрема, можуть вплинути на курс нацвалюти? Що можна зробити, щоб не допустити ослаблення гривні? Який курс нас чекає? Ось, що думають про це опитані «Телеграфом» експерти.

Інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса відзначає: «Вибори на курс валют ніяк не вплинуть. Від слова «взагалі». А тиск на гривню пов'язано з відсутністю у української влади співробітництва з МВФ. Щоб прибрати ризики макроекономічної дестабілізації, потрібно повернутися до програми співпраці з МВФ».

За словами Сергія Фурси, мова навіть не про те, що не виконуються нові угоди. Руйнуються навіть ті реформи, які були підставою для реалізації минулих програм.

«Ми бачимо удари по незалежності НБУ, атаку на антикорупційні структури, на реформу корпоративного управління (мова про тиск на наглядові ради). Так і не реалізована судова реформа. Ми не хочемо робити її якісно, реально, - підкреслює експерт. - Судячи з сьогоднішнього виступу Зеленського в Раді, не видно, що влада має намір що-небудь міняти».

До кінця року транш ми не отримаємо, вважає Сергій Фурса. Але важливо якомога швидше повернутися до співпраці з МВФ. Проблема в тому, що для цього потрібно прийняття Радою ряду важливих, хот і непопулярних у депутатів рішень. У тому числі по НАБУ.

«Тиск на гривню буде тривати, - прогнозує експерт. - Але запас міцності у неї є. Питання в тому, як задіють друкарський верстат».

Фінансовий експерт, економіст Олексій Кущ вважає, що курс гривні зараз більше може поміняти політика НБУ. Місцеві ж вибори, підкреслює він, особливого впливу на курс не мають. Швидше - опосередковане.

«В Україні для гривні складається благополучна ситуація, - вважає Олексій Кущ. - У нас - профіцитний платіжний баланс. І рахунок поточних операцій, який формується в тому числі з торгового сальдо, істотно покращився. Незважаючи на скорочення нашого експорту в умовах кризи, імпорт скоротився ще сильніше. Відповідно співвідношення експорту-імпорту і його вплив на торгове сальдо в Україні в умовах кризи - покращився. Через падіння платоспроможності населення, обсяг споживання імпорту скорочується. А експорт має якусь константу - плюс-мінус від світових цін. Крім того, українці стали менше виїжджати за кордон, в тому числі на відпочинок. В середньому ми залишали там 8 млрд доларів щорічно. Зараз же залишимо на пару мільярдів менше».

Додайте до цього дешеві енергоносії - нафту, природний газ. І отримаєте повний пазл, який сприяє міцної гривні, пояснює експерт.

«Девальвація ж відбувається в зв'язку з тим, що резиденти йдуть з ринку наших ОВДП. Нацбанк активізував рефінансування комерційних банків під заставу державних облігацій. Гроші не йдуть на кредитування економки, їх пускають на вторинний ринок облігацій, створюючи ліфти ліквідності для нерезидентів. І сприяючи виведенню грошей за кордон», - говорить Олексій Кущ.

На його думку, нинішні місцеві вибори - це скощріше тест на легітимність центральної влади.

«Якщо результати будуть не дуже позитивними для провладних сил, нас може чекати формування нової коаліції, перезавантаження уряду, переписування бюджету. Якщо результат буде більш-менш оптимістичним - монокоаліція продовжить існування. І навіть відставку Кабміну можуть відкласти, - вважає Олексій Кущ. - Так що вибори і їх результати - це більше про політичий розклад. А курс залежить багато в чому від дій НБУ. Зараз регулятор застосують дефляційну модель реагування на кризу. У вигляді слабкого насичення економіки грошима. Друкарський верстат працює, але в інтересах нерезидентів, а не економіки. Цінова динаміка вкрай низька. Модель типу тієї, що була під час Великої депресії в США в 30-і роки минулого століття. Ціни тоді не росли, а знижувалися на тлі падіння купівельного попиту».

Разом з тим, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб прогнозує на цьому тижні незначне зростання курсу долара до гривні. У коментарі Delo.ua експерт зазначив, що за «американець» на міжбанку через тиждень будуть просити 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися приблизно по 28,4-28,6 грн / долар. Серед позитивів Вадим Іосуб назвав оптимістичний жовтневий прогноз МВФ щодо гривні на найближчі 5 років. Якщо в червневому прогнозі Фонд передбачав середньорічний курс в цьому році 30,0 грн / долар, то в цьому місяці оновив дані. Тепер прогнозується 27,20 грн / долар.

Також Вадим Іосуб відзначає поліпшення прогнозу падіння економіки України в цьому році: раніше МВФ очікував падіння ВВП України на 8,2% а зараз - до 7,2%.