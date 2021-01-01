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П'ятниця, 01.01.2021
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Яким буде прожитковий мінімум в 2021 році: інфографіка та пояснення

Яким буде прожитковий мінімум в 2021 році: інфографіка та пояснення
05:51 Сьогодні Телеграф

З 1 січня 2021 року починає діяти Державний бюджет, який Рада прийняла 15 грудня, в останній тиждень засідань. Змінюються мінімальна зарплатня та прожитковий мінімум. Який він був та яким став розповідає "Телеграф".

Для початку, роз'яснимо, що прожитковий мінімум не є мінімальною зарплатою. Це показник, за допомогою якого розраховують різні соцвиплати та нараховують податки на доходи фізичних осіб.

З 1 січня 2021 року зростає прожитковий мінімум?

Насправді ні. Його підвищили 1 грудня 2020 року всього на 3%. Зараз ця сума становить 2189 гривень на місяць. І саме з нею українці увійдуть в наступний рік.
Наступне підвищення очікується тільки через 7 місяців влітку. До кінця року він може зрости на ‘величезні’ 200 з копійками гривень.

Що з виплатами для дітей віком до 6 років?

З ними приблизно така саме ситуація, як і з прожитковим мінімумом. Останнє підвищення було у грудні 2020 на цілих 3%. Зараз сума складає 1921 гривню на місяць і саме з нею країна увійде у 2021 рік.

З січня нічого мінятися не буде, можливо з липня. Взагалі до кінця наступного року влада анонсує підвищення менш ніж на 200 гривень.

Що з виплатами для дітей віком до 18 років?

Гроші на більш дорослих дітей ростуть за таким саме сценарієм, як і попередні позиції. Складається враження, що для спрощення ситуації по всіх позиціях в Раді накинули плюс умовні 3%.

Отже, ці виплати теж зросли на 3%. Підвищення відбулось 1 грудня й в січні, як ви здогадалися, мінятися не буде. Дві прогнозовані зміни - липень та грудень. Анонсоване підвищення на біль ніж 220 гривень.

Виплати для працездатних осіб

Прожитковий мінімум для працездатної особи діє, якщо їй визначили податкову соціальну пільгу (ПСП). Ця пільга зменшує суму податку на доходи фізичних осіб. Це ті самі 18% від зарплатні, що людина віддає державі. Так, вони можуть бути менше, ніж ці 18%.

Останнє підвищення виплат для працездатних осіб відбулося 1 грудня 2020, складало 2270 гривень, зросло на 3%. В прогнозах підвищення цього мінімуму трошки більше, ніж на 200 гривень.

Виплати для непрацездатних осіб

Цифри по непрацездатних особах менші за працездатних. Держава підвищила станом на 1 грудня до 1769 гривень, що становить теж 3%. З цим показником ми й увірвемось у 1 січня 2021 року

Особливі прожиткові мінімуми

Насправді одна зміна з 1 січня 2021 трапиться. У Державному бюджеті на 2021 рік з’явився окремий пункт про особливі прожиткові мінімуми. Вони працюють тільки на судові та каральні професії.

Особливі прожиткові мінімуми створили для розрахунку окладів. Так, для суддів він становить 2102 грн, прокурорів - 1600 грн і для працівників за спецзаконами - 2102 грн.

Прожитковий мінімум

Автор: Олександр Poison Нечай

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Бюджет, Финансі, Прожитковий мінімум.

Автор:

Телеграф
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