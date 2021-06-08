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Перша країна хоче офіційно дозволити розплачуватися біткоїнами

Перша країна хоче офіційно дозволити розплачуватися біткоїнами
Оновлено 07:05 Сьогодні Телеграф

Президент Сальвадору заявив про плани дозволити використання в країні біткоїнів нарівні з доларом США. Державні органи розпочинають співпрацю з компанією цифрових гаманців "Strike".

Що дасть таке рішення країні розповідає стаття на сайті BusinessInsider.com, переклад якої пропонує "Телеграф".

Сальвадор може стати першою країною, яка прийме біткоїн в якості законного платіжного засобу.

Агентство Reuters повідомило, що президент країни Найіб Букела шукає можливість прийняти закон, який буде визнавати криптовалюту так само, як долар США, який в даний час використовується в країні.

Президент Букела заявив на конференції "Bitcoin 2021" в суботу:  "Наступного тижня я відправлю в Конгрес законопроект, який зробить біткоїн законним платіжним засобом", - сказав він.

Керівник країни сказав, що буде співпрацювати з компанією цифрових гаманців "Strike" для створення необхідної фінансової інфраструктури з використанням технології біткоїнів.

Його план спрямований на надання допомоги сальвадорцям, що живуть за кордоном, в переказі коштів додому. "У короткостроковій перспективі це створить робочі місця і допоможе забезпечити доступ до фінансових послуг тисячам людей за межами офіційної економіки", - сказав Букела.

Говорячи про цю заяву, генеральний директор і засновник "Strike" Джек Маллерс сказав: "Прийняття цифрової валюти в якості законного платіжного засобу забезпечує Сальвадору найбезпечнішу, найефективнішу і глобально інтегровану мережу відкритих платежів в світі", - повідомляє агентство "Reuters".

Маллерс продовжив: "Прогресивним моментом тут є те, що біткоїн – це одночасно найбільший резервний актив, коли-небудь створений, і чудова грошова мережа. Зберігання біткоїнів забезпечує засіб захисту економік, що розвиваються від потенційних потрясінь, пов'язаних з інфляцією паперової валюти".

Президент Букела продовжив обговорення в Twitter, де заявив, що ринкова капіталізація біткоїнів становить 680 мільярдів доларів. "Якщо 1% цієї суми буде інвестовано в Сальвадор, це збільшить наш ВВП на 25%", - сказав він. "З іншого боку, біткоїн матиме 10 мільйонів потенційних нових користувачів і буде найбільш швидкозростаючим засобом переказу 6 мільярдів доларів на рік".

За словами Найіба Букела, грошові перекази є ключовою проблемою для країни, де у 70% населення немає банківського рахунку. "Завдяки використанню біткоїнів сума, одержувана більш ніж мільйоном сімей з низькими доходами, буде щорічно збільшуватися на мільярди доларів", - сказав він. 

Західні країни в цілому ставляться до криптовалюти з більшим ентузіазмом, ніж інші, але ситуація починає змінюватися.

Китай, наприклад, нещодавно пом'якшив свою позицію по відношенню до біткоїнів. Про це повідомила Ізабель Лі з видання "Insider". Офіційні особи в країні тепер називають цифровий актив "альтернативою для інвестицій" - цей коментар інсайдери Пекіну охарактеризували як "прогресивний".

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Сальвадор, Криптовалюта, Біткоїн, платіжний засіб.
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