Facebook прокладе підводний інтернет-кабель для Африки, проект складе $ 1 млрд

Новини Бізнесу:Facebook Inc. і низка найбільших у світі телекомунікаційних компаній, включно з China Mobile Ltd., планують прокласти підводний кабель для забезпечення країн Африки більш швидким і надійним інтернетом.

Вартість проекту складе близько $ 1 млрд, пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Кабель 2Africa протяжністю 37 тис. км з'єднає Європу з Близьким Сходом і 16 африканськими країнами.

Очікується, що він почне функціонувати до 2024 року, його потужність буде більше, ніж потужність усіх підводних кабелів, що забезпечують зв'язок у Африці, йдеться в повідомленні Facebook.

Facebook об'єднує зусилля з двома найбільшими африканськими операторами бездротового зв'язку - MTN Group Ltd. and Telecom Egypt Co. У проекті також беруть участь британська Vodafone Group Plc і французька Orange SA, які широко представлені в країнах Африки. Будівництвом кабелю опікуватиметься Alcatel Submarine Networks, що належить Nokia Oyj.

За даними компанії Submarine Cable Networks, 2Africa буде одним із найбільш протяжних у світі, поступаючись тільки кабелю Sea-Me-We 3 протяжністю 39 тис. км, що з'єднує 33 країни.