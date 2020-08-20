Скачать
Четвер, 20.08.2020
Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
У Путіна відреагували на можливе отруєння Навального
У Путіна відреагували на можливе отруєння Навального
Динамо показало нову "смугасту" форму (Фото)
Динамо показало нову "смугасту" форму (Фото)
"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені
"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені

Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно

Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно
13:12 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Інсайдер і блогер з каналу Front Page Tech Джон Проссер розповів, коли компанія Google планує анонсувати смартфони Pixel 5 і Pixel 4a 5G.

За словами Проссера, обидві новинки покажуть на заході 30 вересня.

Google Pixel 5 з'явиться в чорному і зеленому кольорах, а Pixel 4a 5G в чорному. Потім, в жовтні, виробник планує випустити білий варіант смартфона.

Природно, інформація поки не точна, але вона збігається з попереднім витоком, в якій говорилося, що попередньо замовити обидва апарати можна буде 8 жовтня.

 

Нагадаємо, Pixel 4a 5G приписують чіп Snapdragon 765G і цінник в $ 500. Pixel 5, в свою чергу, отримає такий же процесор, 6.67-дюймовий OLED-дисплей Samsung або BOE на 120 Гц і 8 ГБ ОЗУ.

Вартість смартфону близько 700 доларів США.

Як повідомлялося раніше, Google випустить смартфон Pixel 5 тільки в версії XL. Також, Google несподівано припинив виробництво і продаж Pixel 4 і Pixel 4 XL через 9 місяців після їх анонсу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Google, Pixel 5, Джон Проссер, Pixel 4a 5G.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Названі найкорисніші ягоди для здоров'я легенів
02 Володимир Остапчук заручився з Христиною Гірник: романтичні фото
03 В Анталії розстріляли азербайджанського кримінального авторитета
04 Ференцварош Реброва успішно стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів
05 Повєткін: нанесу необхідний удар, щоб прибрати Ділліан Уайта
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Популярна туристична країна серед українців вимагатиме тест на COVID-19
Популярна туристична країна серед українців вимагатиме тест на COVID-19
Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні
Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні
Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи
Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи
Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно
Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся