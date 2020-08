Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно

За словами Проссера, обидві новинки покажуть на заході 30 вересня.

Google Pixel 5 з'явиться в чорному і зеленому кольорах, а Pixel 4a 5G в чорному. Потім, в жовтні, виробник планує випустити білий варіант смартфона.

Природно, інформація поки не точна, але вона збігається з попереднім витоком, в якій говорилося, що попередньо замовити обидва апарати можна буде 8 жовтня.

Looks like Pixel 5 5G (black and green?) is coming September 30th.

Pixel 4a 5G in October

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020