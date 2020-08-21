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Зовсім скоро: в Apple випадково "злили" дату виходу iPhone 12

Зовсім скоро: в Apple випадково "злили" дату виходу iPhone 12
12:49 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
На офіційному YouTube-каналі компанії Apple з'явилася дата виходу iPhone 12, після чого публікацію видалили.

Глобальна пандемія коронавірусу COVID-19 вплинула на всі релізи нових гаджетів 2020 року. Крім того, що більшість з них довелося провести онлайн, деякі презентації також змістилися зі своїх вже традиційних дат.

Аналогічна ситуація відбувається і з довгоочікуваною презентацією нового модельного ряду iPhone: спочатку в компанії повідомляли, що не встигають з виробництвом нових смартфонів і їх вихід доведеться відкласти. Аналітики також прогнозували, що вересневу презентацію Apple перенесуть як мінімум на кілька тижнів.

 

Однак, на днях на офіційному YouTube-каналі, по всій видимості випадково, засвітилася дата презентації iPhone 12: уважні користувачі помітили, що Apple запланувала трансляцію на 10 вересня 2020 го. Незабаром дана публікація була видалена.

У 2019 лінійка iPhone 11 також була презентована саме в цей день, хоча у експертів, наближених до Apple, є сумніви, що зараз у представників Купертіно вийде організувати презентацію до цього часу.

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Все по темі:

Apple, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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