Зовсім скоро: в Apple випадково "злили" дату виходу iPhone 12

Глобальна пандемія коронавірусу COVID-19 вплинула на всі релізи нових гаджетів 2020 року. Крім того, що більшість з них довелося провести онлайн, деякі презентації також змістилися зі своїх вже традиційних дат.

Аналогічна ситуація відбувається і з довгоочікуваною презентацією нового модельного ряду iPhone: спочатку в компанії повідомляли, що не встигають з виробництвом нових смартфонів і їх вихід доведеться відкласти. Аналітики також прогнозували, що вересневу презентацію Apple перенесуть як мінімум на кілька тижнів.

@9to5mac Just popped up on my YouTube sub page, Apple Event on Sept 10th pic.twitter.com/nbsunVF0wZ

— WeiRdCroissant.HODL (@WeiRdCroissant) August 20, 2020