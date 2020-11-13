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Настрою терпіти карантин, як це було навесні, немає ні у кого, - співвласниця відьма-бару "Лиса гора" Олеся Остафієва

Настрою терпіти карантин, як це було навесні, немає ні у кого, - співвласниця відьма-бару "Лиса гора" Олеся Остафієва
Оновлено 09:42 Сьогодні Телеграф Фото: facebook Відьма-бар Лиса гора

До чого може призвести жорсткість обмежень в суботу та неділю? Чи готовий бізнес відстоювати своє право на роботу? Своєю думкою з «Телеграфом» поділилася співвласниця Відьма-бару «Лиса гора» Олеся Остафієва.

«Я як людина, яка перехворіла на коронавірус, сім'я якоъ перехворіла - розумію всі ризики. Але у мене позиція з дзвіниці бізнесу - я не розумію, яким чином таке часткове закриття бізнесу допоможе зупинити поширення ковіду. При тому, що в Києві працює метро, де в годину пік твориться щось неймовірне. Як обиватель, я не бачу, як карантин вихідного дня може зменшити захворюваність. З точки зору бізнесу - для нас все буде навіть більш болючим, ніж локдаун, який трапився навесні», - запевняє Олеся Остафієва.

Вона підкреслює, що тоді було повне закриття, але була і лояльність від орендодавця, від постачальників, з колективом було легше. Зараз же все в рази складніше.

«Всі розуміють, що це закриття - надовго. До того ж - ми вечірній заклад. Відкриваємося о 17:00. Основний наш заробіток - з вечора п'ятниці і протягом вихідних. Решту днів - або в мінус, або дуже малий дохід. При такому розкладі нам немає сенсу взагалі відкриватися, інакше будемо лише нарощувати мінус», - каже співвласниця бару.

В обіцянки уряду підтримати бізнес Олеся Остафієва не вірить.

«Ідіть візьміть кредит, візьміть довідку в Торгово-промислову палату, - нехай орендар не нараховує оренду ... Це підтримка? - запитує Олеся Остафієва. - У мене маса знайомих в Європі з подібним бізнесом. Вони кажуть, що краще повністю закритися і отримувати дотації від держави, ніж працювати з обмеженнями. У Німеччині підприємствам з менш ніж 50 співробітниками і самозайнятим, які змушені були призупинити роботу, держава надає надзвичайну безоплатну допомогу в розмірі до 75% їх місячної виручки. Причому в основу розрахунків беруть високоприбутковий листопад 2019 року. У Чехії держава відшкодовує 50% орендної плати за третій квартал, а також 100% зарплати співробітникам під час простою. А що у нас? Раз тебе нагнули, два нагнули ... Все літо - перевірки. Мовляв, хлопці, у нас план ... А у нас? З трьох моїх закладів одне не пережило карантин. Ще одне тримається насилу. Відьма-бар «Лиса гора» лише до кінця серпня погасив борги. Вересень-жовтень трохи заробили. Але цієї подушки безпеки вистачить лише на кілька тижнів».

Бізнес-вумен планує поспостерігати в ці вихідні за тим, як будуть (або не будуть) працювати інші учасники ринку. Але, підкреслює Олеся Остафієва, такого настрою - терпіти - як було навесні, немає вже ні у кого. Ні у керівників бізнесу, ні у співробітників.

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Бизнес, Карантин, Коронавірус, Карантин вихідного дня, Олеся Остафієва, Відьма-бар.

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