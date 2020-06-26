В Україні можуть заборонити продаж нерухомості без участі ріелторів

У Верховній Раді зареєстрований проект закону «Про ріелторську діяльність", яким хочуть детінізувати галузь і зобов'язати ріелторів мати ліцензію, а також ввести паспортизацію об'єктів та їх реєстр. Текст законопроекту (№3618) розміщений на сайті парламенту. Його автором є ряд депутатів.

Відповідно до статті 7 законопроекту, ріелторські послуги можуть надаватися лише суб'єктом ріелторської діяльності, яким таке право надано у порядку і на умовах, визначених цим законом.

"Видами ріелторської діяльності є надання ріелторських послуг, до яких відносяться: посередницькі послуги з купівлі, продажу, найму (оренди), позички нерухомого майна, а також здійснення інших операцій з нерухомістю, пов'язаних з набуттям, зміною, припиненням прав на нерухоме майно, у тому числі шляхом публічних пропозицій; інформаційні, консультаційні, аналітичні, моніторингові та інші послуги, пов'язані з набуттям, зміною, припиненням прав на нерухоме майно; послуги агентів умовного депонування; послуги, пов'язані з проведенням публічних торгів; інші посередницькі послуги з нерухомим майном, результатом яких стає вчинення дій, спрямованих на встановлення, зміну, припинення прав на нерухоме майно", - йдеться в тексті законопроекту.

Зазначається, що здійснення ріелторської діяльності без отримання кваліфікаційного свідоцтва тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 до 17 тис. грн) з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Також ріелтори будуть вносити інформацію за договорами у новий сервіс — Єдину інформаційну базу, яка буде публічною і доступною онлайн. У той же час незареєстровані в базі ріелторські договори не будуть вважатися законними.

Згідно з текстом законопроекту, розміщувати рекламу по об'єкту нерухомості з метою відчуження, реалізації, передачі в оренду можуть: власник об'єкта нерухомості або його спадкоємець при наявності індивідуального реєстраційного номера інформаційного паспорта об'єкта нерухомості, зареєстрованого в Єдиній інформаційній базі даних. А також суб'єкт ріелторської діяльності за умови наявності ріелторського договору по рекламі об'єкта нерухомості, зареєстрованого в Єдиній інформаційній базі даних.

За невиконання цієї вимоги законопроект передбачає штраф у 47,2 тисячі гривень.

Також ріелтори будуть зобов'язані пройти профпідготовку і складати кваліфікаційний іспит. Атестовані ріелтори будуть вноситися в новостворений сервіс – Єдиний реєстр ріелторської діяльності (Єдиний реєстр фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об'єднань у сфері ріелторської діяльності).

Зазначається, що дія законопроекту не поширюється на правовідносини, пов'язані з відчуженням (орендою) нерухомого майна, що є державною та комунальною власністю і відчуженням нерухомого майна згідно з законодавством про приватизацію.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ спрямований на законодавче врегулювання сфери надання ріелторських послуг, чітке визначення прав і обов'язків ріелторів, порядку надання ними ріелторських послуг, основ ріелторського самоврядування, встановлення відповідальності у сфері ріелторської діяльності.

"Законопроект спрямований на детінізацію сфері надання ріелторських послуг і збільшення доходів в Державний бюджет України, забезпечення прозорості, достовірності та доступу до інформації та послуг у сфері ріелторської діяльності, формування єдиної інформаційної бази даних про об'єкти нерухомості, що сприятиме якісному наданню послуг у сфері ріелторської діяльності та належного проведення операцій з нерухомим майном, і забезпечить систематизацію і швидкий пошук перевіреної інформації про нерухоме майно, надасть можливість користуватися зручними сервісами при проведенні операцій з об'єктами нерухомості", - йдеться в пояснювальній записці до документа.