Ми відірвалися від Росії назавжди і ніколи нею вже не будемо: 8 висновків про парад до Дня незалежності

Чого не вистачало на святкуванні Дня Незалежності.

Парад 24 серпня в День незалежності України в Києві зібрав безліч глядачів і різних оцінок. Він став найбільшим в історії України. Масштабним був і Марш захисників України. Це стало можливим завдяки тому, що українці вийшли на новий рівень суспільного розвитку.

Свою оцінку двох маршів в Facebook висловив журналіст Юрій Бутусов.

8 вражень від параду на День незалежності і Маршу захисників України

1. Ми відірвалися від Росії назавжди. У нас великі проблеми з державою і організацією, але рівень суспільного розвитку на порядок вище. Українці люблять свою країни не з-під палиці ОМОНа, це щирий порив, це національна самосвідомість. Ті почуття, які викликала участь в цьому святі неможливо порівняти ні з чим. Спасибі всім вам, дорогі співгромадяни — це справжня Незалежність і Свобода.

2. Офіс президента організував урочисту частину на хорошому рівні. Можна висловити багато зауважень, але в цілому виглядало гідно. Мене найбільше вразило нагородження званням Герой України полковника Євгена Сидоренко, одного зі справжніх героїв боїв під Іловайськом, подання на якого було підписано Генштабом і міністром оборони ще у вересні 2014 го, але 7 років пролежало без руху на Банковій. Справедливість нарешті восторжествувала.

Так, хотілося б більш різких слів і смислів Зеленського проти Росії, хотілося оголошення якихось зобов’язань по військовій реформі, про оцінці "перемир’я" і що робити далі, але будь-який прогрес варто підтримувати.

3. Безпрецедентна участь авіації НАТО в параді — це багато в чому проривна для України ініціатива. Вперше в небі над Києвом пролетіли 4 польських винищувача F-16 і 2 британських винищувачі Тайфун пройшли в одному строю з 4 українськими МІГ-29. F-16 і Тайфуни мають величезну перевагу над усіма типами російських винищувачів, включаючи новітні Су-35 і Су-57, за рахунок сучасних радарів з активною фазованою антенною решіткою і більш ефективних і далекобійних ракет повітряного бою AIM-120C-7 і С-8. Винищувачі НАТО над Києвом — це демонстрація насамперед для Росії. Якщо Путін посміє почати агресію з повітря, в розрахунку на слабку українську авіацію і ППО, то винищувачі НАТО здатні швидко влаштувати безполітну для росіян зону, так як НАТО закрило небо для російських літаків над північною Сирією. На фото — пілот польського F-16, який бере участь в параді над Києвом.

4. Безпрецедентна кількість українців, які взяли участь у заходах в День незалежності в центрі Києва. Буквально яблуку ніде було впасти в центрі — ціле море людей, від краю до краю Хрещатика, куди тільки дістає погляд, вишиванки, національні кольори, прапори. Причому добра половина тих, хто прийшов так і не змогла зручно подивитися парад, відеотрансляція була набагато зручніше, тому що на тротуарах, на огорожах, балконах і деревах не було вільного місця. Але люди не ломилися в перший ряд, а прийшли на парад, щоб просто відчути єднання і національний підйом, поведінка українців було просто чудовою. Поліція не заважала і її було багато тільки навколо офіційної фан-зони, люди самі собі забезпечили порядок.