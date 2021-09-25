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Нам уже не треба читати вигадані казки. Ми вже живемо в світі реальної фантастики майбутнього

Автор
Аркадій Бабченко
Дата публікації
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Автор
23
Космос Новина оновлена 25 вересня 2021, 19:26
Космос

Бабченко зазначив, як сильно світ ступив вперед за останні кілька десятків років.

На першому фото — людина, яка краще за всіх у світі вміє бити іншим людям в голову. Його звуть Хабіб, прізвище я, чесно кажучи, не пам’ятаю. Його знає весь світ. Вся планета. Він неймовірно популярний, його запрошують на телебачення, беруть інтерв’ю, запитують думку з усіх питань, в тому числі з питань політики та глобального будівництва світу, а в одній країні, де перехожі в Кемерово люблять спаровуватися зі скульптурною композицією «Ведмедиця з ведмежатами» його напевно виберуть депутатом і довірять керувати державою.

Упевнений, ви дізналися його відразу. Тому що, навіть якщо ви абсолютно, геть, не цікавитеся ММА — як, наприклад, я — ви не могли пройти повз нього. Тому що так заточена мас-культура в нашому суспільстві. Тому що він з кожного праски. Нарівні з Усиком і Майком Тайсоном.

Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов

Чи зможете ви назвати людину на другому фото? На третьому? А на четвертому?

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Блог #Аркадій Бабченко
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