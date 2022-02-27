Україна вистоїть, але ціна, яку заплатить Росія за спробу її підкорити, виявиться величезною

Економіст Владислав Іноземцев розповів, що у понеділок росіяни відчують усю нову економічну реальність, на яку вплинули санкції.

"Те, що сталося за останні двадцять чотири години, змінило російську економічну реальність. У понеділок країна прокинеться в іншому світі, ніж той, у якому люди розходилися з роботи в п’ятницю. Я не намагаюся згущувати фарби, але прийняті ввечері 25 і протягом дня 26 лютого санкції вдарять по критично важливих елементах російської економіки, і справа не в тому, що США та країни G7 почнуть полювати за активами близьких до Кремля олігархів та членів їхніх сімей – це мало що змінить, оскільки ці люди давно втратили чи ніколи не мали впливу на В.Путіна, – а в тому, що будуть обмежені операції з активами Банку Росії (інакше кажучи, знаменитими золотовалютними резервами, одними з найбільших у світі), низка банків відлучена від системи SWIFT, а російська авіаційна галузь за кілька днів втратить свою міжнародну мережу, а за кілька тижнів – значну кількість літаків, взятих у лізинг у європейських компаній.

Так, ми багато разів чули, що резервні активи Росії "дедоларовані", але проблема не в цьому. Вважається, що в доларах зараз перебуває близько 17% резервів, але проблема швидше в тому, що не менше 450 млрд. дол. із 643 млрд. – це кошти, розміщені у цінних паперах зарубіжних емітентів або на депозитах у іноземних банках. Якщо всі країни G7 обмежать можливість їх використання, можна вважати, що ці активи іммобілізовані безвідносно валюти, в якій вони номіновані. Так, Банк Росії має готівку не менше ніж на 30-35 млрд. дол. і монетарного золота майже на 140 млрд. – але неясно, як їх можна використовувати в безготівкових платежах. При цьому депозити населення становлять близько 30 трлн. рублів, або яких близько п’ятої частини (6 трлн., або 80 млрд. доларів за давно неактуальним курсом п’ятниці) — це валютні депозити. Їх (з урахуванням готівки у банках та можливої підтримки з боку Банку Росії) громадяни зможуть (хочеться вірити) забрати. Проте, що станеться із корпоративними валютними рахунками, неясно.

Більш того; Незрозуміло, чи зможе Банк Росії здійснювати валютні інтервенції для підтримки курсу рубля (саме ним ми зобов’язані тому, що курс залишився в "прийнятних" рамках 24 лютого. Продаж монетарного золота в умовах санкцій — дуже складне завдання: про це варто запитати працівників Банку Венесуели, які намагалися реалізувати значну його партію в 2019 році: тоді зливки довелося доставляти в Уганду, звідки після переплавки воно, схоже, дісталося підвалів Банку Туреччини (зауважу, так подорожували лише 2 тонни золота, а в Росії його понад 2 тисячі тонн). Неясно, куди може надходити оплата за метал у разі блокування рахунків.Так чи інакше, повторюю: ранок понеділка, що настає, стане для фінансової Росії складнішим, ніж ранок 17 серпня 1998 року.

Однак проблема полягатиме не тільки в курсі рубля або біржовії паніки. Зворотним боком санкцій різного роду (від фінансових до транспортних, не кажучи про моральне засудження кремлівської агресії) стане швидкий розрив ланцюжків постачання товарів до Росії. Яким би некритичним здавався наш імпорт, у ньому є сотні і тисячі точок, удари по яких виявляться дуже болючими.

Закриття повітряного простору всієї Європи і Північної Америки для російських літаків і симетричні санкції у відповідь виявляться тільки вишенькою на цьому прекрасному торті.

Ще вчора я писав, що Росія може досить стійко виживати при санкціях проти провідних банків і навіть обмеження щодо SWIFT (які, як і передбачалося, також торкнуться не всіх фінансових інститутів). Але з появою в числі фігурантів списку санкцій Банку Росії все істотно змінилося. Росія неминуче зіткнеться із суттєвим економічним спадом цього року, а рівень інфляції зараз важко навіть передбачити. Дуже сумно усвідомлювати, що це стане ціною реалізації людоїдського бажання В.Путіна знищити суверенітет України і зробити її частиною "російського світу". Україна вистоїть, але ціна, яку заплатить Росія за спробу її підкорити, виявиться величезною".