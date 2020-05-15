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В Україні вимирають рідкісні види тварин

В Україні вимирають рідкісні види тварин
13:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини екології:Україні терміново необхідна національна стратегія збереження тварин, заявляють експерти.

Протягом останніх десятиліть в Україні є тенденція до зменшення чисельності видів тварин і середовища їхнього проживання. Люди почали будувати автобани з парканами, які мають подвійний ефект, також існує маса інших прикладів, коли людина втручається в екосистеми. Екологи України, організації повинні перешкоджати цим процесам, а не вибірково займатися якимись окремими, зручними для них темами.

Про це повідомляє в матеріалі "Української правди" керівник практики "Рідкісні види" Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) WWF України Богдан Вихор.

Якщо говорити про автобани, то вони ізолюють тварин, які позбавляються можливості вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження. Тому в країнах ЄС будують так звані віадуки — спеціальні мости, якими тварини з одного "острівця" або лісу можуть переходити на інший, йдеться в матеріалі. В Україні ж такої практики немає, тварини страждають.

«Якщо говорити про рибу, то колись осетри з Чорного моря могли допливати по Дністру мало не до самої Львівщини. Внаслідок будівництва дамб Дністровського каскаду утворилися фізичні бар'єри для міграції риб, відповідно риби не мають можливості безперешкодно підніматися по воді на свої нерестовища», - повідомляє експерт.

За даними вчених зі Всесвітнього фонду дикої природи, Україні терміново необхідна національна стратегія збереження тварин.

«Повинна бути національна стратегія збереження біорізноманіття і середовища існування видів. Ми не можемо зберігати рись, якщо ми не думаємо про ліс, в якому ця рись буде жити», - йдеться у матеріалі.

В Україні має бути чітке бачення, що ми хочемо зробити, щоб зберегти природу взаємозв'язку, і зробити так, щоб кількість рідкісних видів у Червоній книзі щороку зменшувалася, а не так, як зараз, коли маємо тенденцію до збільшення, резюмує автор.

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Україна, Охорона, Вимирають тварини, Червона книга, Збереження, Концепція захисту.
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