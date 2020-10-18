Захоплення Херсонської області і масова депортація: на що здатна Росія для вирішення водної проблеми Криму

У водосховищах окупованого Криму залишився критичний запас води. Чи може це підштовхнути РФ до якнайшвидшого вирішення питання подачі води з боку України - дипломатичним або військовим шляхом? Чи здатна сама Росія, нібито напрямна величезні кошти на вирішення проблеми водопостачання українського півострова, впоратися з цим завданням? Розбирався "Телеграф".

Глава правління БО "Інститут чорноморських стратегічних досліджень" Юрій Смілянський впевнений, що рішення водної проблеми Криму тільки одне - дніпровська вода.

«Інших рішень немає, - підкреслює експерт. - Всі спроби, які намагаються реалізувати в Криму окупанти (штучний виклик дощу, буріння додаткових свердловин), будуть тільки погіршувати ситуацію, негативно впливати в цілому на клімат і водний баланс. Так що рішення лише одне - Крим може врятувати тільки дніпровська вода ».

Але, на думку Юрія Смілянського, Росія не готова говорити про це з Україною.



«З стогони керівництва РФ неодноразово звучали заяви про те, що питання Криму з точки зору Кремля закритий. І що Росія ніяких переговорів по Криму вести не буде. А початок переговорного процесу по воді - це початок переговорного процесу по Криму, - пояснює експерт. - І РФ буде максимально відтягувати цей момент».



Але у окупантів, за словами Юрія Смілянського, є ще один інструмент для мінімізації проблем з водою. А саме - відселення населення Криму.



«Перш за все - населення нелояльного, з точки зору окупантів, - зазначає фахівець. - При погіршенні ситуації не виключаю, що буде використаний самий негативний інструмент - насильницька депортація. Під будь-яким приводом. Та ж програма «Далекосхідний гектар» продовжує працювати. Та сама, під яку потрапили багато жителів окупованій частині Донецької та Луганської областей, які намагалися перебратися в Крим ».



Професор, доктор юридичних наук, колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабин нагадує, що вітчизняні, американські, європейські експерти і чиновники протягом літа 2020 року багато разів попереджали: до осені, використовуючи дефіцит води в Криму як привід, Росія може піти на захоплення Херсонської області або її частини.



«Для цього РФ істотно посилила військову логістику в Криму і могла прикритися навчаннями« Кавказ-2020 »для перекидання і нарощування своїх сил, - каже Борис Бабин. - Але до часу прогнозованого загострення стався ряд факторів, політично і у військовому вимірі ускладнили реалізацію планів Росії. Це і протистояння в Білорусі, що змушує РФ відволікати свої військові сили на даний напрямок. І загострення конфлікту в Нагірному Карабасі, очевидно змусила РФ залишити на Кавказі підрозділи, що призначалися для Криму. Не варто забувати і про ряд інших моментів, які вкрай невдало складаються для Кремля: «Північний потік-2», отруєння Навального, президентські вибори в США та інше ».

Також можна припустити, що і самій Україні був невідкладно вжито низку системних заходів протидиверсійного і оборонного характеру на південному напрямку. Все це, на думку експерта, знижує загрозу, але не усуває її.



Борис Бабин пояснює: «Поки РФ сконцентрувалася на спробах розширення своєї« п'ятої колони »на місцях в рамках місцевих виборів 25 жовтня. А що стосується водокористування в Криму, то у Москви є достатньо механізмів для поліпшення ситуації ».



Серед таких, за словами експерта:

перебудова економіки півострова на формат, відповідний його водним ресурсам;

припинення мілітаризації Криму та відповідних інфраструктурних проектів;

припинення масового переселення в Крим сотень тисяч росіян і масової житлової забудови унікальних екосистем півострова;

відновлення практично знищених за шість років систем каналізації та водорозподілення.

«Бажання тиснути на Україну щодо води у росіян є - і дипломатично, і не тільки, - впевнений заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаев. - Не виключаю, що вони мріють зробити бліц-криг до того місця, де канал відходить від Дніпра. Але на практиці це неможливо. Це буде вже початок повномасштабної війни. Втім, очікувати можна всього. Упевнений, що наші ЗСУ готові - і стоять саме там, де потрібно ».

На думку Айдера Муждабаева, водну проблеми для Криму створили самі окупанти, навезу на півострів сотні тисяч людей за короткий період часу.



«Всі попередні роки, навіть незабаром після окупації, води для мирних жителів вистачало, - підкреслює заступник гендиректора ATR. - Але ж вона потрібна ще й для військових баз, і для підприємств, і для всього іншого. Вони будують величезну кількість нових мікрорайонів, завозячи людей з РФ. Це одна з причин нестачі води ».

Втім, Муждабаев вважає, що «виття» з приводу води триватиме. Але гуманітарної катастрофи саме в цьому ракурсі в Криму, на його думку, немає.



«Головна гуманітарна катастрофа в тому, що там окупація. Що страждає корінний народ - українці, кримські татари в першу чергу. А то, що російським танкам не вистачає води в радіатори - не проблема, - підкреслює журналіст. - Упевнений, що російські найманці будуть пробувати проштовхнути питання постачання води до Криму без деокупацію. Але нічого у них не вийде ».

Автор: Андрій Пітонов