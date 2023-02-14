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ПСЖ – Баварія. Париж без Мбаппе та Мессі проти вмотивованих мюнхенців

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією Новина оновлена 14 лютого 2023, 16:13
Матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією

Аналітики букмекера Parimatch Ukraine оцінили шанси ПСЖ та "Баварії" в майбутній зустрічі.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу.

14 лютого. 22.00. Париж. Parc des Princes.

Де дивитися — медіасервіс Megogo.

Прогноз від Parimatch Ukraine:

Перемога ПСЖ – 2.80

Перемога "Баварії" — 2.44

Нічия – 3.80

Париж

"Баварія" приїздить до Парижу у, м’яко кажучи, не в найкращі для ПСЖ часи. Чемпіонат світу дався взнаки, перевтома та емоційні перепади вилилися в травми основних гравців. Мбаппе травмував стегно, пропустив кілька матчів в Лізі 1 і кубку, француз форсує відновлення, але в першому матчі з мюнхенцями точно не зіграє. Мессі отримав розтягнення м’язу та пропустив провальну гру проти "Монако" (1:3) в чемпіонаті. Чи встигне повернутися по Ліги чемпіонів, поки не зрозуміло. Неймар повернувся в гру після травми в кубковому матчі з "Марселем", результат якого нам добре відомий, адже парижани припинили боротьбу за трофей завдяки голу-красеню Маліновського. Хакімі та Кімпембе розпочинали останній матч в Лізі 1 проти монегасків з лави запасних, і по їх фізичному стану теж є питання. Через такі кадрові проблеми, а можливо, і через відсутність концентрації в матчах проти команд нижчих за класом, результати ПСЖ "вражають". Поразки від "Ланса" (1:3), "Ренна" (0:1) та "Монако" у чемпіонаті та від "Марселя" у Кубку, нічия в Лізі 1 з "Реймсом". При цьому Париж все ще на першому місці у турнірній таблиці, і має 5 очок переваги.

Мюнхен

Хоча Німеччина на відміну від паризьких героїв чемпіонату світу в Катарі навіть не вийшла з групи, "Баварія" теж розпочала другу частину сезону невдало – три поспіль нічиї 1:1 у Бундеслізі. Проте далі справи налагодилися: перемога над "Майнцом" у Кубку (4:0) і два розгроми в чемпіонаті з "Вольфсбургом" (4:2) та "Бохумом" (3:0). Хоча питання до захисту мюнхенців залишаються — 5 пропущених в шести матчах показник точно незадовільний. В Парижі потрібна максимальна концентрація, адже якщо обіграувати ПСЖ, то саме зараз. А вже "Баварія" точно знає, що зайві помилки впливають на загальний результат (чвертьфінал минулого року тому підтвердження).

ПСЖ та "Баварія" зустрічалися між собою в плей-офф двох останніх розіграшів Ліги чемпіонів. В сезоні 2019/20, що зазнав значних змін через пандемію COVID-19, ці двоє зійшлися в лісабонському фіналі, і "Баварія" забрала трофей (1:0), а у сезоні-2020/21 парижани пройшли до півфіналу завдяки правилу гостьового голу (3:3 за сумою двох матчів).

Прогноз від Parimatch Ukraine.

Аналітики першого легального букмекера Parimatch Ukraine віддають невелику перевагу "Баварії" в майбутній зустрічі. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2.44. Нічия котуєть за 3.80, успіх ПСЖ — за 2.80.

У 21му столітті команди зустрічалися вісім разів: на рахунку мюнхенців п'ять перемог, парижани виграли три матчі. Команди дуже результативно грали на груповому етапі: ПСЖ забив 16 м'ячів у шести іграх, "Баварія" вразила ворота суперників 18 разів. Котирування на те, що обидві команди заб’ють – 1.46. Найімовірніший рахунок матчу, на думку експертів, – нічия 1:1 за 8.10.

І вже зараз можна поставити на вихід команд в чвертьфінал. Коефіцієнт на ПСЖ – 2.40, на "Баварію" — 1.61.

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Теги:
#Футбол #ФК Баварія #ПСЖ #Parimatch Ukraine