Мілан хоче безкоштовно підписати хавбека Бернлі Хендріка

Його контракт закінчується в кінці червня.

Півзахисник Бернлі Джефф Хендрік може перебратися в Мілан перед початком наступного сезону.

Контракт ірландця закінчується в кінці червня, і сторони поки не узгодили його продовження.

У нинішньому сезоні Джефф забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі в 27 матчах Бернлі у всіх турнірах.

Інші потенційні трансферні цілі Мілана – нападники Лука Йович і Аркадіуш Мілік. Повідомлялося і про інтерес россонері до форварда Лілля Віктора Осімхену.

Чемпіонат Серії А відновиться 20 червня. У першому матчі після вимушеної паузи команда Стефано Піолі на виїзді зіграє з Лечче.