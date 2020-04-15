Що очікувати кожному знаку Зодіаку, сьогодні, 15 квітня

1 Гороскоп на середу, 15 квітня 2020 року, деяким знакам зодіаку передбачає вирішення непростих завдань. Однак друга половина дня буде приємна і цікава. У цей день рекомендується більшу частину часу приділяти не колективній роботі, а особистим справам. Складіть собі чіткий план і виконуйте все за правилами. Овен

2 День буде трохи напруженим: всі ваші плани доведеться змінити і направити всі сили на подолання труднощів. Для тих, хто візьме ситуацію під контроль все завершиться щасливо. Телець

3 Вдалий час, щоб налагодити своє особисте життя. Це день рефлексії, довгих роздумів і планування, але не активних дій і прийняття рішень. Близнюки

4 Кращий спосіб зберегти внутрішню енергію – регулярно займатися спортом. Поєднувати роботу і сім'ю буде дуже легко. Рак

5 Щоб добу вам подарували трохи більше часу – треба правильно його розподілити і розставити для себе пріоритети. Таким чином ви і встигнете більше, і додасте собі до дня кілька додаткових годин. Лев

6 Завтра у Львів напади ліні будуть чергуватися з бажанням згорнути гори. Не рекомендується щось робити в стані апатії – дієвих результатів не буде. Діва

7 Завтра Дівам захочеться тепла і затишку, проводити вечір з родиною за улюбленим серіалом і з чашкою ароматного чаю. На цій хвилі у вас покращаться відносини з вашою половинкою і дітьми. Терези

8 День розпочнеться з бюрократії вам доведеться відстоювати свої інтереси і права. Вже до кінця дня ви з полегшенням зможете видихнути. Козеріг

9 Завтра не варто цілий день сидіти на одному місці. Постарайтеся постійно бути в русі і придумати для себе розваги в період карантину. Водолій