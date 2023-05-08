Бюджет України сьогодні - це бюджет Міністерства оборони — Дана Ярова

Громадська антикорупційна рада планує аудит контрактів і поставок

Громадська антикорупційна рада при Міноборони створена на запит суспільства для боротьби з корупцією в міністерстві. Вже зараз наявні ознаки зловживань з закупівлями, які потребують ретельного вивчення з доступом до інформації різного рівня секретності.

Про це в інтерв'ю з Богданом Буткевичем розповіла волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради Дана Ярова.

"Перше, що Громадська рада планує — бути запобіжником корупції. По-друге, зробити аудит контрактів і поставок. Звісно, для цього треба переглянути, що відбувалося з закупівлями протягом року повномасштабного вторгнення. По-третє, зсунути з місця питання дебіторської заборгованості. Для мене особисто важливим чинником буде повернення торгів або Prozorro", — зазначила Дана Ярова.

За словами волонтерки, скандал із закупівлями Міноборони матиме продовження, адже постійно з'являється нова інформація про факти зловживання протягом першого року повномасштабного вторгнення.

"Війна — це дорога річ. Бюджет України сьогодні — це бюджет Міністерства оборони. Ми не можемо закривати очі на те, що кошти "пиляли" цілий рік. Якщо в наших силах повернути проплачені, але не виконані контракти, то ми маємо це зробити. Ми намагатимемося повернути хоча б 50% простроченої дебіторської заборгованості та знизити ціну контрактів — тоді вважатимемо, що свої громадянські обов'язки в антикорупційній раді при Міноборони наш склад виконав", — підсумувала Дана Ярова.