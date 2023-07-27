Українські й турецькі оборонні підприємства готуються до спільного виробництва

Заступник міністра оборони України Денис Шарапов відвідав Міжнародну оборонну виставку IDEF-2023 у Стамбулі

Участь українських підприємств оборонної галузі у міжнародних виставках дає змогу налагоджувати контакти та співпрацю, яка з турецькою стороною, зокрема, вже ведеться в площині практичного втілення спільних проєктів та залучення до спільного виробництва, забезпечення потреб України.

Про це заступник міністра оборони України Денис Шарапов сказав у коментарі Укрінформу після відвідання одного з українських стендів, представлених на Міжнародній оборонній виставці IDEF-2023 у Стамбулі.

"Навіть враховуючи наші воєнні реалії, важливо брати участь у таких виставках, бо вони дають можливість налагодження особистих контактів, досягнення попередніх домовленостей, спілкування. На таких виставках наші оборонні підприємства в першу чергу демонструють свої можливості та знаходять партнерів для кооперації, спільного виробництва", — сказав заступник міністра оборони.

За його словами, участю у виставках за кордоном оборонні підприємства також демонструють всьому світові, що оборонна промисловість України продовжує працювати та розвивається.

Посадовець зазначив, що перемовини в оборонній сфері, зокрема з турецькими партнерами, вже ведуться у площині практичного втілення.

"Як бачимо на прикладі наших компаній, вже зараз йдуть практичні перемовини, зокрема з турецькими партнерами, про налагодження кооперації, залучення їхніх можливостей до виробництва вітчизняних зразків продукції та забезпечення потреб України. Безперечно, що спілкування на таких майданчиках додає ефективності та прискорює процес", — зауважив заступник міністра.

За його словами, українські компанії вже здобули унікальний досвід, яким готові ділитися.

"Це спілкування відбувається на рівних, навіть більше — трохи вище, тому що ми маємо досвід у застосуванні будь-якої зброї. Ми також відмічаємо, що можливо покращити, і наша оборонна промисловість працює над тим, аби реалізувати ці удосконалення в процесі виробництва вітчизняної зброї", — пояснив заступник міністра оборони.