Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції для дітей у Києві
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Завдяки Favbet Foundatio у дітей буде можливість безкоштовно відвідувати одну з кількох спортивних секцій у Києві
Благодійний фонд Favbet Foundation розпочав співпрацю з дитячо-юнацькими спортивними школами в межах проєкту "Сильніші разом" програми "Клуб Супергероїв", зосередженої на допомозі дітям внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Оплата за спортивні заняття здійснюється за сприяння фонду Favbet Foundation.
Діти матимуть змогу безкоштовно відвідувати одну з кількох спортивних секцій у Києві.
Це футбол та баскетбол у Деснянському районному у м. Києві Центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (заповнити форму можна за посиланням), а також бокс та боротьба у бійцівському клубі SpartaBox (заповнити форму можна за посиланням).
"Команда благодійного фонду вірить, що у дітей є майбутнє в Україні, яка є лідером цивілізованого світу й має усі потужності для розвитку спорту. Тому ми намагаємось створювати можливості, які відкриють нові суперсили у дітей саме у сфері спорту. Діти заслуговують на розвиток у своєму улюбленому спортивному напрямі, а ми готові робити усе необхідне для цього", — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.
Кількість вільних місць у секціях обмежена.
Проєкт "Сильніші разом" програми "Клуб Супергероїв" зосереджений на допомозі дітям ВПО та військовослужбовців, а також дітям із соціально вразливих груп. Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році.
Метою фонду стало створення сприятливого середовища для щасливого майбутнього країни, а місією — інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.