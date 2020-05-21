Зірки "Гри престолів" знову зіграють разом

Новини культури:Актори ведуть перемовини щодо зйомок у новому фільмі-комедії про вампірів Good Bad & Undead.

Пітер Дінклейдж, відомий за роллю Тиріона Ланністера у серіалі «Гра престолів», знову зіграє зі своїм колишнім колегою по зйомках Джейсоном Момоа, відомого за роллю Кхала Драго.

Про це повідомляє Deadline.

Обоє зірок ведуть перемовини щодо зйомок у новому фільмі-комедії про вампірів Good Bad & Undead. За даними ЗМІ, дует акторів не тільки зіграє головні ролі, але й стане продюсерами кінокартини.

Дінклейдж повинен зіграти Ван Хельсінга – останнього з мисливців на вампірів, тоді як для Момоа приготували роль кровопивці, який поклявся ніколи нікого вже не вбивати.

Героям доведеться пересуватися з одного міста в інше, щоразу розігруючи перемогу Ван Хельсінга над вампіром заради легких грошей. Коли ж їх викривають, обидва горе-бізнесменів починають переховуватися.

Раніше актриса Емілія Кларк, яка виконала одну з головних ролей у культовому серіалі «Гра престолів», розповіла, як готувала фінальну промову своєї героїні для останньої серії телешоу.