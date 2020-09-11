Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"

Netflix анонсував початок виробництва третього сезону хітового серіалу "Статеве виховання".

Продовження вийде в 2021 році.

Перші два сезони показували в січні, тому творці, швидше за все, продовжать дотримуватися графіка. Фото сценарію майбутнього сезону опубліковано на сторінці сервісу в Twitter.

На честь анонса Netflix також випустив відео, де актори шоу дізнаються про старт зйомок і починають до них готуватися.

Season 3 of #SexEducation is now in production! pic.twitter.com/ipaPgBKvoj — Netflix Queue (@netflixqueue) September 9, 2020

Нагадаємо, серіал розповідає історію про шістнадцятирічного підлітка на ім'я Отіс (Аса Баттерфілд), який переживає розлучення батьків і живе з мамою, яка працює секс-терапевтом (Джилліан Андерсон). Одного разу хлопчик разом зі своєю однокласницею Мейв вирішує відкрити в школі підпільні курси сексуального виховання.

NEWS : Sex Education S3 is officially in production pic.twitter.com/dj1pqdHqau — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2020

Перша частина шоу вийшла в січні 2019 року, викликала фурор і стала хітом. Згідно з інформацією Netflix, менш ніж за місяць серіал подивилися понад 40 мільйонів чоловік. На такій хвилі успіху вони вирішили продовжити серіал на другий сезон, щоб розкривати і далі проблему сексу і підлітків. Другий сезон з'явився на Netflix 17 січня 2020 року. Творець серіалу Лорі Нанн розповіла, що в цьому всесвіті ще є історії, які потрібно розповісти і тепер чекаємо їх в третьому сезоні