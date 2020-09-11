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П'ятниця, 11.09.2020
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Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"
Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"

Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"

Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"
11:33 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Netflix анонсував початок виробництва третього сезону хітового серіалу "Статеве виховання".

Продовження вийде в 2021 році.

Перші два сезони показували в січні, тому творці, швидше за все, продовжать дотримуватися графіка. Фото сценарію майбутнього сезону опубліковано на сторінці сервісу в Twitter.

На честь анонса Netflix також випустив відео, де актори шоу дізнаються про старт зйомок і починають до них готуватися.

 

Нагадаємо, серіал розповідає історію про шістнадцятирічного підлітка на ім'я Отіс (Аса Баттерфілд), який переживає розлучення батьків і живе з мамою, яка працює секс-терапевтом (Джилліан Андерсон). Одного разу хлопчик разом зі своєю однокласницею Мейв вирішує відкрити в школі підпільні курси сексуального виховання.

 

Перша частина шоу вийшла в січні 2019 року, викликала фурор і стала хітом. Згідно з інформацією Netflix, менш ніж за місяць серіал подивилися понад 40 мільйонів чоловік. На такій хвилі успіху вони вирішили продовжити серіал на другий сезон, щоб розкривати і далі проблему сексу і підлітків. Другий сезон з'явився на Netflix 17 січня 2020 року. Творець серіалу Лорі Нанн розповіла, що в цьому всесвіті ще є історії, які потрібно розповісти і тепер чекаємо їх в третьому сезоні

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Все по темі:

Netflix, Sex Education, Статеве виховання.

Автор:

Телеграф
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