Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"

Продовження вийде в 2021 році.

Перші два сезони показували в січні, тому творці, швидше за все, продовжать дотримуватися графіка. Фото сценарію майбутнього сезону опубліковано на сторінці сервісу в Twitter.

На честь анонса Netflix також випустив відео, де актори шоу дізнаються про старт зйомок і починають до них готуватися.

Season 3 of #SexEducation is now in production! pic.twitter.com/ipaPgBKvoj

— Netflix Queue (@netflixqueue) September 9, 2020