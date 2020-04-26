Evanescence анонсували новий альбом випустивши нову пісню Wasted On You

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні
Боб Ділан презентував нову пісню "I Contain Multitudes"
На підтримку протидії COVID-19 відомі музиканти дають онлайн-концерти
Сем Сміт і Демі Ловато представили спільний кліп
На Житомирщині продовжують гасити лісові пожежі (Відео)
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Кабмін дозволив членам збірних України тренуватись під час карантину (Відео)
Зеленський закликав студентів, щоб ті допомагали літнім людям
Україна обіграла Польщу у FIFA 20
СБУ викрила у своїх лавах генерал-майора, який працював на ФСБ (Відео)
Netflix представив тизер до нового сезону "Мертвий для мене"
Папа Римський провів Хресну ходу без глядачів у Ватикані (Відео)
На стадіоні у Кардіффі облаштовують госпіталь для хворих на коронавірус (Відео)