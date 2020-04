Evanescence анонсували новий альбом випустивши нову пісню Wasted On You

Американський рок-гурт Evanescence випустив нову пісню Wasted On You і анонсував альбом. Нова платівка буде називатися The Bitter Truth і вийде в цьому році, але точної дати релізу поки немає. Це вже другий сингл з нового альбому, раніше вийшла пісня The Chain.