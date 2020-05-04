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Понеділок, 04.05.2020

Гурт Gorillaz і репер Skepta записали пісню, присвячену Тоні Аллену (Відео)

Британський гурт Gorillaz представив пісню під назвою How Far?, записану разом з репером Skepta і Тоні Алленом. Пісня присвячена Тоні Аллену, який помер 30 квітня цього року. Як розповіли учасники Gorillaz, композиція була записана незадовго до введення карантину. Тоні Аллен - нігерійський барабанщик, композитор і автор пісень, один із засновників жанру афробіт. Він грав у гурті Фели Куті, а також був учасником колективу The Good, The Bad &amp; The Queen, створеного Деймоном Албарном.
УНИАН
Фото: скриншот з відео
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Gorillaz, Тони Аллен, Skepta, Пісня, Музика.
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