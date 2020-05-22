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Олег Скрипка переспівав англійською легендарну пісню "Два кольори"

Олег Скрипка переспівав англійською легендарну пісню "Два кольори"
09:56 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:20 травня, у День вишиванки, легендарний співак Олег Скрипка презентував нову версію культової української пісні "Два кольори".

Олег Скрипка спеціально представив англомовні "Два кольори" у День вишиванки, який уже став міжнародним святом. Цьогоріч його відзначали 20 травня. І "Два кольори" прозвучали по радіо у США, Великій Британії та Австралії, де є великі українські діаспори.

Соліст гурту "Воплі Видоплясова" на своїй сторінці у фейсбук привітав усіх з Днем вишиванки.

Дорогенькі, вітаю вас з Днем вишиванки! Цей славний день масово святкують не тільки в Україні, а і по всіх усюдах. Наше прекрасне свято єднає по всьому світу українців і всіх тих, хто серцем відчуває красу, тепло традиції і любов. Вдягайте святкові строї та милуйтеся вродою світу!  – написав він. 

Історія пісні "Два кольори"

Пісня "Два кольори" була написана у далекому 1964-му (до речі, саме цього року народився і Скрипка). Автор слів – відомий поет Дмитро Павличко, музика – Олександра Білаша. "Два кольори" входили до репертуару таких знаних співаків як Анатолій Мокренко, Дмитро Гнатюк, Василь Зінкевич, Віктор Шпортько і загиблий в АТО Василь Сліпак. Співала її і незрівнянна Квітка Цісик. Пісня була перекладена французькою мовою. А тепер має і англомовну версію.

23 травня Олег Скрипка влаштовує Онлайн Vechornytsi / "Антивірусне ворожіння". У проєкті візьмуть участь українські співачки Христина Соловій, Катерина Павленко (Gо-A) і Марина Круть (Kruть).

Така музична вечірка вже відбувалася 9 травня і називалася тоді "Маївки – Гаївки". Гостями у Скрипки були Фома (гурт "Мандри"), Сергій Танчинець ("Беz Обмежень"), Іван Леньо (KOZAK SYSTEM) і Тарас Компаніченко ("Хорея Козацька"). Vechornytsi були благодійними – учасники збирали кошти для людей старшого віку через Благодійний фонд "Життєлюб".

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Олег Скрипка, Два кольори, Пісня, Англійська версія.
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