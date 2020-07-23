Група ABBA вперше за 40 років випустить нові пісні

Подією поділився з ведучим подкасту Reasons To Be Cheerful Джеффом Ллойдом учасник музичного колективу Б'єрн Ульвеус, пише видання The Independent.
"Вони записали п'ять нових пісень [...] Але через технічні труднощі та пандемію реліз відкладено. І все ж Ульвеус обіцяв мені, що нова музика ABBA вийде в 2021 році", - зазначив ведучий подкасту Джефф Ллойд.
Вперше про майбутні релізах учасники ABBA заговорили ще в 2018 році. Тоді гурт планував випустити два треки - один танцювальний і один ліричний. Ульвеус навіть розсекретив назву одного з них - I Still Have Faith In You ("Я все ще вірю в тебе").
Останній студійний альбом гурту The Visitors вийшов в 1981 році. Ще через рік ABBA випустила збірку синглів The Singles: The First Ten Years, куди увійшли дві нові пісні. У наступні кілька років гурт випускав лише невидані студійні записи.
Нагадаємо, Ульвеус заснував квартет ABBA в 1972 році. Всесвітня популярність до музикантів прийшла після перемоги на конкурсі "Євробачення-1974", де вони виступили з майбутнім хітом Waterloo. За роки існування ABBA випустила вісім студійних альбомів, які були продані тиражем 350 млн копій у всьому світі. Назва гурту є акронімом з перших літер імен учасників (Агнета, Б'єрн, Бенні, Анні-Фрід). Пік популярності квартету припав на другу половину 70-х. У 1982 році вийшов останній альбом колективу.
Є одним з найбільш успішних колективів за всю історію популярної музики і найуспішнішим з числа створених в Скандинавії: записи групи по всьому світу було продано накладом понад 350 мільйонів примірників.
За видатні заслуги в музиці 15 березня 2010 року група ABBA була включена в Зал слави рок-н-ролу.
У квітні 2018 року стало відомо, що група AББA возз'єдналася, для запису нових пісень і подальшого проведення «віртуального туру», в ході якого на сцені виступатимуть голограми учасників колективу. Також було представлено робочу назву однієї з двох записаних композицій, під найменуванням «I Still Have Faith in You». Дата випуску альбому не повідомлялась.
У вересні 2018 року стало відомо, що дві нові пісні, «I Still Have Faith in You» і «Do not Shut Me Down», а також новий документальний фільм під назвою «Thank You for the Music» будуть випущені не раніше наступного року . Дата випуску не розглядалася.