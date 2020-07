Група ABBA вперше за 40 років випустить нові пісні

Легендарна шведська група ABBA, яка перемогла на конкурсі "Євробачення-1974", в 2021 році випустить п'ять нових пісень.

Подією поділився з ведучим подкасту Reasons To Be Cheerful Джеффом Ллойдом учасник музичного колективу Б'єрн Ульвеус, пише видання The Independent.

Як розповів виконавець, група написала п'ять нових пісень, які планувалося випустити раніше, однак через технічні складнощі і пандемії коронавирусу релізи довелося перенести.

"Вони записали п'ять нових пісень [...] Але через технічні труднощі та пандемію реліз відкладено. І все ж Ульвеус обіцяв мені, що нова музика ABBA вийде в 2021 році", - зазначив ведучий подкасту Джефф Ллойд.

Вперше про майбутні релізах учасники ABBA заговорили ще в 2018 році. Тоді гурт планував випустити два треки - один танцювальний і один ліричний. Ульвеус навіть розсекретив назву одного з них - I Still Have Faith In You ("Я все ще вірю в тебе").

Останній студійний альбом гурту The Visitors вийшов в 1981 році. Ще через рік ABBA випустила збірку синглів The Singles: The First Ten Years, куди увійшли дві нові пісні. У наступні кілька років гурт випускав лише невидані студійні записи.

Нагадаємо, Ульвеус заснував квартет ABBA в 1972 році. Всесвітня популярність до музикантів прийшла після перемоги на конкурсі "Євробачення-1974", де вони виступили з майбутнім хітом Waterloo. За роки існування ABBA випустила вісім студійних альбомів, які були продані тиражем 350 млн копій у всьому світі. Назва гурту є акронімом з перших літер імен учасників (Агнета, Б'єрн, Бенні, Анні-Фрід). Пік популярності квартету припав на другу половину 70-х. У 1982 році вийшов останній альбом колективу.

Є одним з найбільш успішних колективів за всю історію популярної музики і найуспішнішим з числа створених в Скандинавії: записи групи по всьому світу було продано накладом понад 350 мільйонів примірників.

За видатні заслуги в музиці 15 березня 2010 року група ABBA була включена в Зал слави рок-н-ролу.

У квітні 2018 року стало відомо, що група AББA возз'єдналася, для запису нових пісень і подальшого проведення «віртуального туру», в ході якого на сцені виступатимуть голограми учасників колективу. Також було представлено робочу назву однієї з двох записаних композицій, під найменуванням «I Still Have Faith in You». Дата випуску альбому не повідомлялась.

У вересні 2018 року стало відомо, що дві нові пісні, «I Still Have Faith in You» і «Do not Shut Me Down», а також новий документальний фільм під назвою «Thank You for the Music» будуть випущені не раніше наступного року . Дата випуску не розглядалася.