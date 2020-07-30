Скачать
П'ятниця, 31.07.2020
Новий антирекорд з кількості захворювань на COVID-19: В Україні 1197 нових випадків
Новий антирекорд з кількості захворювань на COVID-19: В Україні 1197 нових випадків
В Україні спростять порядок встановлення інвалідності
В Україні спростять порядок встановлення інвалідності
Перша ракетка світу Ешлі Барті не зіграє на US Open
Перша ракетка світу Ешлі Барті не зіграє на US Open
BB-крем і СС-крем: чим вони краще від тонального крему
BB-крем і СС-крем: чим вони краще від тонального крему

Мерилін Менсон анонсуваав свій 11-й студійний альбом "We Are Chaos"

Мерилін Менсон анонсуваав свій 11-й студійний альбом "We Are Chaos"
13:15 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Мерилін Менсон випустив сингл "We Are Chaos" з майбутнього однойменного студійного альбому, одинадцятого за рахунком у дискографії музиканта. Платівка була записана ще до пандемії, а його обкладинку, намальовану самим Менсоном, можна побачити нижче.

Співак Мерилін Менсон раніше презентував заголовну пісню свого нового альбому під назвою We Are Chaos, а зараз оприлюднив дату виходу платівки.

Як повідомляє pitchfork, вихід платівки We Are Chaos відбудеться 11 вересня на лейблі Loma Vista Recordings.

Диск з 11 треків був спродюсований відомим кантрі-виконавцем шутер Дженнингсом. Мерилін Менсон розповів про альбом:

"Цей концептуальний альбом - дзеркало, створений Шутером і мною для слухача, в яке ми не будемо дивитися. Тут так багато кімнат, шаф, сейфів і ящиків. Але в душі або в вашому музеї спогадів найгірше завжди - дзеркала. Черепки і тріски привидів переслідували мене, коли я писав більшість цих текстів".

"Це концептуальний альбом. В ньому так багато кімнат, шаф, сейфів і ящиків. Але в душі і у вашому музеї спогадів найгірші - це завжди дзеркала. Осколки примар переслідували мене, коли я писав більшу частину цих текстів", - розповів про свою нову роботу Менсон.

"We Are Chaos" за своїм духом та звучанням нагадує шедевр Менсона 2015 року - "the Pale Emperor".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Wednesday 9am PST. WE ARE CHAOS.

Публикация от Marilyn Manson (@marilynmanson)

У трек-лист увійде десять пісень. Обкладинка альбому була створена самим музикантом.

Попередній альбом Менсона "Heaven Upside Down" був випущений в 2017 році.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мэрилин Мэнсон, We Are Chaos.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Миколаївщині вантажівка збила на смерть двох пішоходів
На Миколаївщині вантажівка збила на смерть двох пішоходів
У Німеччині найбільше падіння економіки за пів століття
У Німеччині найбільше падіння економіки за пів століття
Huawei вперше обігнав Apple і Samsung за продажами смартфонів
Huawei вперше обігнав Apple і Samsung за продажами смартфонів
Дослідники знайшли несподіваний ефект ботоксу
Дослідники знайшли несподіваний ефект ботоксу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся