Мерилін Менсон анонсуваав свій 11-й студійний альбом "We Are Chaos"

Мерилін Менсон випустив сингл "We Are Chaos" з майбутнього однойменного студійного альбому, одинадцятого за рахунком у дискографії музиканта. Платівка була записана ще до пандемії, а його обкладинку, намальовану самим Менсоном, можна побачити нижче.

Співак Мерилін Менсон раніше презентував заголовну пісню свого нового альбому під назвою We Are Chaos, а зараз оприлюднив дату виходу платівки.

Як повідомляє pitchfork, вихід платівки We Are Chaos відбудеться 11 вересня на лейблі Loma Vista Recordings.

Диск з 11 треків був спродюсований відомим кантрі-виконавцем шутер Дженнингсом. Мерилін Менсон розповів про альбом:

"Цей концептуальний альбом - дзеркало, створений Шутером і мною для слухача, в яке ми не будемо дивитися. Тут так багато кімнат, шаф, сейфів і ящиків. Але в душі або в вашому музеї спогадів найгірше завжди - дзеркала. Черепки і тріски привидів переслідували мене, коли я писав більшість цих текстів".

"We Are Chaos" за своїм духом та звучанням нагадує шедевр Менсона 2015 року - "the Pale Emperor".

У трек-лист увійде десять пісень. Обкладинка альбому була створена самим музикантом.

Попередній альбом Менсона "Heaven Upside Down" був випущений в 2017 році.