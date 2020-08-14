Не репом єдиним: Аlyona Аlyona вразила фанатів вокалом, переспівавши хіт Ріанни (Відео)

Своїми вокальними даними реперша похвалилася на своїй сторінці в Instagram. alyona alyona (Олена Савраненко) записала відео з звукозаписної студії.
Олена сидить на стільці з телефоном в руках і співає пісню Ріанни - Love On The Brain.
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Фанати виконавиці були приємно здивовані можливостями її голосу, адже до цього артистка так не співала. Вона позиціонувала себе виключно як реп-виконавиця.
"Вау просто", "Мед для вух", "Вокал нереальний", "Неймовірний голос", "Дуже круто", "Гарний голос", "Вразила. Мої очі реагують на вуха, а вуха стирчать", "бомбезно", - захоплюються фанати під роликом.