Не репом єдиним: Аlyona Аlyona вразила фанатів вокалом, переспівавши хіт Ріанни (Відео)

Як виявилося, українська хіп-хоп-виконавиця, крім своєї харизми і самоіронії, володіє приголомшливим голосом.

Своїми вокальними даними реперша похвалилася на своїй сторінці в Instagram. alyona alyona (Олена Савраненко) записала відео з звукозаписної студії.

Олена сидить на стільці з телефоном в руках і співає пісню Ріанни - Love On The Brain.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Like it if it's better than original Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 13 Авг 2020 в 11:29 PDT

Фанати виконавиці були приємно здивовані можливостями її голосу, адже до цього артистка так не співала. Вона позиціонувала себе виключно як реп-виконавиця.

"Вау просто", "Мед для вух", "Вокал нереальний", "Неймовірний голос", "Дуже круто", "Гарний голос", "Вразила. Мої очі реагують на вуха, а вуха стирчать", "бомбезно", - захоплюються фанати під роликом.